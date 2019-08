Masturbacija – 3 stvari koje sigurno niste znali

Prema rečima eksperata, svaki muškarac koji je u mogućnosti da masturbira, to i čini. A kako i ne bi, kada je masturbacija odličan način za samozadovoljenje, ublažavanje stresa, kao i za uspavljivanje. Pored ovih već poznatih činjenica, postoje još neke koje možda niste znali.

Nemoguće je preterati s masturbiranjem?

Mnogi muškarci se često pitaju da li je sve u redu i da li preteruju kada je reč o masturbiranju. Ni sami eksperti ne mogu sa sigurnošću reći koja je to granica koja deli „normalno“ od „preteranog“, ističući da muškarci pokazuju velike individualne varijacije kada su u pitanju i frekventnost i tehnika. Ono u čemu se svi slažu jeste da je sve individualno, što znači da svaki muškarac zna svoju granicu.

Masturbiranje je bezopasno?

Za razliku od odnosa sa partnerom, samim masturbiranjem se ne može zaraziti nekom polnoprenosivom bolešću, niti ono može prouzrokovati istezanje ili pojavu grčenja mišića, što se može desiti za vreme odnosa sa partnerom.

Iako se smatra najbezbednijim načinom zadovoljavanja, ipak i masturbiranje može imati izvesne posledice. Naime, izuzetno često ili previše energično masturbiranje može dovesti do toga da se koža penisa iritira. Manje je poznato da muškarci koji masturbiraju tako što su okrenuti na stomak i prislonjeni uz neku površinu poput jastuka, dušeka ili posteljine na krevetu – mogu indirektno da povrede glavni mokraćni kanal. Tako mogu kasnije da imaju poteškoća prilikom izbacivanja mokraće – ne u vidu pravilnog mlaza, već u vidu mlaza koji se raspršuje. To dalje može dovesti do toliko ozbiljnih poremećaja da muškarac više ne bude nikada u mogućnosti da mokri na uobičajen način, već postaje primoran da to čini uvek u sedećem položaju.

Neki načini masturbiranja mogu dovesti do seksualne disfunkcionalnosti?

Eksperti upozoravaju na to da muškarci koji često seksualno stimulišu sebe na načine koji ne simuliraju odnos sa partnerom i previše brzo i agresivno pomeraju kožu penisa ili stvaraju preveliko trenje prilikom samozadovoljavanja – mogu podstaći pojavu poremećaja koji je poznatiji pod imenom nepravilna ejakulacija. Ovo je poremećaj usled kojeg je izuzetno teško ili u potpunosti nemoguće doživeti vrhunac za vreme odnosa sa partnerom. Ukoliko se ne vodi računa, to može postati deo svakodnevnice svakoga muškarca.

Zaključak

Veoma je bitno obratiti pažnju na sve što je gore pomenuto, kako se ovaj čin zadovoljavanja i uživanja ne bi pretvorio u nešto sasvim nepoželjno zbog posledica koje može izazvati.

