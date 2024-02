Bolje je da stvarno preskočite tu kafu poslepodne: Nije samo zbog nesanice

Kada vam popodnevni nivo energije padne, verovatno ćete automatski posegnuti za još jednom šoljicom kafe da biste je povećali. I dok vas popodnevna šoljica kafe može probuditi i podići u trenutku, verovatno ćete platiti cenu za to privremeno povećanje energije kasnije tokom dana.

Da, popodnevna šoljica kafe može, i često utiče, na vaš noćni san, piše Livestrong.

Dijetetičarka Mej Žu, osnivač Nutrition Happens, objašnjava zašto je ispijanje kafe za sprečavanje popodnevnog pada energije zaista loše za vaš san.

5 načina na koji kafa može uticati na vaš san

1. Čini vas nervoznim

Jutarnja kafa daje energiju, pa očekujete da ćete to postići i sa onom koju pijete popodne. Ne zaboravite da kafa sadrži kofein. Žu upozorava da je to stimulans koji će učiniti da se osećate budnije i da ako popijete previše kafe, možete da osetite nervozu, lupanje srca i slične simptome.

2. Može poremetiti prirodni ritam vašeg tela

„Pošto kofein stimuliše centralni nervni sistem i održava vas budnim i budnim, konzumiranje pre spavanja može poremetiti ukupnu količinu dubokog sna koja nam je potrebna da bismo se osećali osveženo“, kaže Žu.

Recenzija iz februara 2017. godine u časopisu ‌Sleep Medicine Reviews‌ otkrila je da kofein ne samo da produžava vreme potrebno ljudima da zaspe, već i smanjuje količinu i kvalitet sna. U osnovi, unos kofeina je takođe doveo do povećane budnosti i poremećaja sna.

Stvar je u tome da ako popodnevna kafa postane navika, to može dugoročno štetiti vašem zdravlju. Nedovoljno spavanje povezano je sa većim rizikom od dijabetesa, depresije i srčanih problema, navodi se u članku o plavom svetlu iz 2020. koji je objavio Harvard Health Publishing.

3. Noćni odlasci u toalet

Ako se probudite da biste otrčali u kupatilo, verovatno je krivac vaša kasna popodnevna šolja kafe. Kofein ima blagi diuretički efekat, što znači da može uzrokovati češće mokrenje, kaže Žu, a prenosi N1.info.hr.

Ali prekinut san ne utiče dobro na vaše svakodnevno funkcionisanje. U stvari, poremećaji spavanja mogu narušiti kognitivne performanse tokom dana, prema studiji iz septembra 2014.

4. Može pogoršati noćno znojenje

Mnogi ljudi povezuju noćno znojenje sa faktorima kao što su anksioznost, menopauza ili različiti lekovi, ali previše kofeina u popodnevnim satima takođe može doprineti znojenju posteljine, kaže Žu.

Štaviše, ako prolazite kroz menopauzu, kofein može povećati simptome noćnog znojenja. Studija iz februara 2015. u ​Menopauzi​​​ otkrila je vezu između unosa kofeina i pojačanog noćnog znojenja (i talasa vrućine) kod ljudi u menopauzi.

Ako imate često znojenje noću, posetite lekara da biste isključili bilo kakve zdravstvene probleme.

5. Može doprineti kasnoj noćnoj gladi i prejedanju

„Neke studije su pokazale da kofein može imati efekat suzbijanja apetita, posebno ako se konzumira 30 minuta do 4 sata pre obroka“, kaže Žu.

Ali evo problema: ako vas popodnevno piće čini manje gladnim za ručkom ili večerom (i smanjuje količinu hrane koju jedete u tim obrocima), možda ćete kasnije ogladneti i pojesti više nego što ste nameravali.

Kada treba da prestanete da pijete kafu tokom dana?

Da biste smanjili efekat kafe koji sabotira san, ograničite unos kafe.

Dok visoka količina kofeina pogađa vaše telo u roku od 30 do 60 minuta, stimulans ima poluvreme do pet sati, prema Američkoj akademiji za medicinu spavanja. To znači da vašem telu može biti potrebno do pet sati da ukloni polovinu kofeina koji ste konzumirali.

Međutim, preostali kofein se može zadržati u vašem sistemu mnogo duže i potencijalno poremetiti san. Studija iz novembra 2013. u ‌Journal of Clinical Sleep Medicine‌ otkrila je da konzumiranje kofeina samo šest sati pre spavanja smanjuje san za više od sat vremena.

Drugim rečima, ako planirate da legnete u krevet u 23 sata, trebalo bi da probate da poslednju šoljicu kafe popijete najkasnije do 13 časova.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.