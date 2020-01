Zamagljen vid – znak 8 ozbiljnih bolesti

Zamagljen vid može da ukaže na brojne zdravstvene probleme…

Zamagljen vid se ne sme zanemariti, jer može predstavljati simptom značajnih skrivenih problema koji mogu biti povezani i sa udaljenim organima ili procesima u nervnom sistemu, smatraju oftamolozi.

Problem može da se javi na jednom ili na oba oka i nastaje najčešće zbog refrakcionih anomalija – dalekovidosti, kratkovidosti ili astigmatizma, koje se mogu ispraviti nošenjem naočara ili sočiva.

Refrakcione anomalije

Astigmatizam, kratkovidnost (miopija), dalekovidnost (hiperopija) – sve su to refrakcione anomalije. U osnovi, nastaju kada se zbog zakrivljenosti oka svetlost nepravilno fokusira na mrežnjaču. Nošenje naočara ili sočiva može pomoći, kao i laserska operacija.

Glaukom

Nezaustavljiv proces starenja može da prouzrokuje nepotrebno povećanje pritiska unutar samih očiju i na taj način može da ošteti optički nerv. Važno je rešiti se glaukoma što je pre moguće jer se takvo stanje naglo pogoršava i lako može dovesti do gubitka vida.

Hronična suvoća očiju

Sindrom suvog oka nije retka pojava, a to je nešto što utiče na vid na sve moguće načine poput zamagljenja. Obično se preporučuje primena veštačkih suza, iako se onima koji pate od jakog sindroma suvog oka mogu preporučiti i određeni lekovi ili punktalni čepovi kako bi im se oči podmazale.

Starosna makularna degeneracija

Odnosi se na proces starenja i može da prouzrokuje zamagljen vid, koji se još naziva i degeneracija makule. Reč je o propadanju središnjeg dela mrežnjače nazvanog makula. Starosna degeneracija makule smatra se glavnim uzrokom slepila kod starijih od 60 godina, kažu oftalmolozi.

Katarakta

Stariji su takođe izloženi velikom riziku od razvoja katarakte – zamagljivanja sočiva koja se nalazi u prednjem delu oka. Katarakta može da spreči prodor svetlosti, prouzrokujući zamagljen vid ili čak gubitak vida ako je zamućenje veoma jako. Međutim, zamena pogođenih sočiva veštačkim može da pomogne u vraćanju oštrog vida.

Dijabetesna retinopatija

Visok nivo šećera u krvi može da bude uzrok oštećenja krvnih sudova, uključujući i one koji snadbevaju mrežnjaču preko potrebnim kiseonikom i hranjivim supstancama. Loša cirkulacija krvi u očima može oštetiti mrežnjaču, što dovodi do dijabetesne retinopatije koja možedovesti do slepila ako se dijabetes ne drži pod kontrolom.

Trudnoća

Možda je do genetike, pa se nemojte iznenaditi ako vam se čini da vam je vid zamućen – hormonalne promene koje se događaju u telu jedne trudnice mogu da promene oblik ili debljinu rožnjače. Takođe, trudnoća može da prouzrokuje suvoću očiju, pa i to može uticati na vid.

Kardiovaskularni problemi

Neretko se događa da osobe koje pate od visokog krvnog pritiska mogu imati i zamagljen vid kao rezultat oštećenja krvnih sudova u očima. Kod ljudi koji su imali moždani udar takođe se može javiti zamagljenje vida.

