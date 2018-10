Danas premijera filma „Južni vetar“, interesovanje veliko

BEOGRAD – Premijera filma „Južni vetar“ biće održana večeras u Velikoj dvorani Sava centra, a zbog velikog interesovanja film će iste večeri premijerno biti prikazan i u tri sale bioskopa „Cineplexx“ u tržnom centru „Ušće“.

Novinarima su o premijeri govorili reditelj i koscenarista Miloš Avramović i glumci Miloš Biković, Dragan Bjelogrlić, Miodrag Radonjić, Miloš Timotijević, Srđan Žika Todorović i Jovana Stojiljković.

Glavnog junaka u filmu, Petra Maraša, tumači Miloš Biković koji je rekao da je glavna vrednost filma psihološka uverljivost likova i dodao da su svi glumci uradili sjajan posao.

„Što se tiče mog junaka, to je momak koji je svoj talenat i strast prema kolima i brzoj vožnji mogao da ostvari na jedan drugačiji način, da je išao težim putem. Međutim, a to i jeste jedna kritika društva u kome živimo, mlad čovek ukoliko želi da dobije sve odmah, da ostvari svoje ambicije nateran je da krene pogrešnim putem, a ono što je za mene bilo zanimljivo je kako jedna pogrešna odluka dovede do niza događaja koje čoveka izmene do neprepoznatljivosti“, rekao je Biković.

Dragan Bjelogrlić je rekao da mu je drago da je ponovo jedan domaći film izazvao pažnju javnosti.

Primetio je da su ranije bioskopi lošije izgledali, ali su sale bile prepune i svaka premijera domaćeg filma je u Beogradu bila događaj.

„Sad imamo lepe sale, ali nažalost kada su domaći filmovi u pitanju, često nisu baš popunjene, a ovaj film će, čini mi se, posle duže vremena vratiti publiku u bioskope“, naveo je on.

Srđan Žika Todorović je rekao da je film „Južni vetar“ fenomenalan i pozvao sve da dođu u bioskope.

Svi su se prisetili i nedavno preminulog glumca Nebojše Glogovca, kome je uloga u filmu „Južni vetar“ bila poslednja.

„Ja sam prvi put radio sa Nebojšom upravo na ovom filmu. Bio je izrazito topao čovek, duhovit, obrazovan, dubok, veliki glumac i bilo je zadovoljstvo gledati ga u kadru“, rekao je Biković.

Dodao je da je Glogovca, kao i sve velike ljude, karakterisala jednostavnost.

