Joko Ono na jesen u Beogradu

Životna saputnica Džona Lenona, Joko Ono će, pored Marine Ambramovič, biti druga svetski poznata umetnica koja dolazi u Beograd, najavio je danas gradski menadžer Goran Vesić.

„Beograd je posebno počastvovan što ćemo u okviru 57. Oktobarskog salona imati priliku da vidimo izložbu Joko Ono, koja iza sebe ima veoma bogatu umetničku karijeru u različitim oblastima, od popularne i eksperimentalne muzike, filma, vizuelne umetnosti do socijalnog aktivizma, izjavio je danas gradski menadžer Goran Vesić.

Joko Ono je, podseća Vesić, ikona kada je u pitanju moderna umetnost i kada je u pitanju borba za mir u svetu.

„Ustanovila je 2002. godine nagradu “Lenon Ono“ koja se dodeljuje pojedinačno u vrednosti od 50.000 evra umetnicima iz ratom zahvaćenih regiona koji se bore za mir“, rekao je Vesić novinarima na konferenciji u Kulturnom centru Beograda na kojoj su predstavljeni domaći i strani umetnici koji će se predstaviti na 57. Oktobarskom salonu.

Veoma smo počastvovani što će Joko Ono prvi put doći u Beograd i što ćemo imati priliku da vidimo njenu izložbu, ponovio je Vesić navodeći da se to uklapa sa promenama koje se dešavaju u beogradskoj kulturi.

„Mi smo već za septembr 2019. godine najavili i izložbu Marine Abramovič u Muzeju savremene umetnosti“, rekao je Vesić.

Kako je dodao, želja je da Beograd bude mesto gde će moći da se vide i značajni svetski umetnici, te da beogradska publika može da vidi nešto što mogu da vide i drugi u svetu.

Od 2014. godine Oktobarski salon je bijenalna manifestacija što znaci da se održava na svake dve godine.

„To je bila dobra odluka, to se sada vidi iz prostog razloga što je 2016. godine Salon imao rekordnu posetu od 17.000 posetilaca“, rekao je on dodajući da će ovogodišnji Oktobarski salon sigurno biti najbolji do sada s obzirom na umetnike koji će se na njemu predstavitu.

To, istakao je Vesić, pokazuje da Beograd nije samo poslovni i turistički, već i kulturni centar regiona.

