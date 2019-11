Karl: Glavna nagrada na Festu ubuduće 15.000 evra

BEOGRAD – Glavna nagrada za najbolji film Festa sada donosi novčani iznos od 15 hiljada evra, a istovremeno festival zadržava i Gala program u Sava Centru, pozitivnu tekovinu originalne koncepcije festivala, i brojne prateće selekcije, kazao je Tanjugu Ivan Karl, gradski sekretar za kulturu i predsdenik Odbora Festa Ivan Karl.

Za predstojeći Fest Karl kaže da će biti odličan, na osnovu prezentacije umetničkog direktora festivala Jugoslava Pantelića.

„U Beograd na Fest dolazi holivudski glumac i reditelj Džon Malkovič. Kao odbor, pre nekoliko meseci usvojili smo izmene usmerene na dodatno jačanje takmičarskog karaktera, čiji je inicijator bio upravo Pantelić, pre pet godina. FEST će imati jedinstven takmičarski program, u koji ulaze odabrani premijerni srpski filmovi, ostvarenja iz regiona u kojima manjinski koproducent iz naše zemlje i, naravno, dvadesetak filmova sa svih strana sveta, po izboru umetničkog direktora, koji konkurišu za Beogradskog pobednika u kategorijama za najbolji film, režiju, mušku i žensku glavnu ulogu, scenario i debitanta“, kaže Karl.

Gradski sekretar za kulturu se osvrnuo na velike kulturne manifestacije: Bitef, Bemus, Sajam knjiga, Džez festival i Dane slobode, koje su obeležile početak jeseni u Beogradu.

„Sajam knjiga sa standardno visokom posetom i tržišnim rezultatom daje vetar u leđa i preko potreban podsticaj domaćoj izdavačkoj delatnosti. Sledeće godine počeće u subotu, kako bi ljudima izvan Beograda i Srbije omogućili dva vikenda za posetu najvećem sajmu knjiga u ovom delu Evrope“, kazao je Karl.

On navodi da je novi umetnički direktor Bemusa Bojan Suđić, dovođenjem Anđele Georgiju i Vanese Mej, najavio blago redefinisanje koncepcije festivala, s ciljem podmlađivanja publike. Džez Festival je, kaže Karl, produžio trajanje za dva dana i prvi put izašao izvan Beograda, ovog puta u Novi Sad:

„Prema ocenama publike i kritike, bilo je to jedno do najboljih izdanja festivala od osnivanja, a takav utisak deli i 50 novinara iz inostranstva koje je odličan program doveo u Beograd. Posle pauze od 15 godina, ovaj festival uspeo je nemoguće, da se na međunarodnu scenu vrati u dobroj kondiciji. Ovaj novi polet džez festivala poklapa se sa angažovanjem zamenika gradonačelnika Gorana Vesića na čelu odbora, koji je svesrdno prepoznao i podržao namere umetničkog tima i organizatora, Doma omladine“.

Prema Karlovim rečima, Beogradsko dramsko pozorište je, za svega nekoliko meseci, doživelo ozbiljan preokret u organizaciji poslovanja i postalo inspirativna tema za sve koje interesuje teatar.

„Na čelo kuće je došao Jug Radivojević u trenutku kada bi to malo ko prihvatio i možda je to bio poriv više za njega da pokaže i dokaže kako može bolje, lepše i lakše. Povukao je nekoliko sjajnih poteza, od jačanja ansambla angažovanjem Miloša Bikovića, profilisanjem repertoara, što će tek biti primetno u narednim sezonama, do promene vizuelnog identiteta, modernizacije poslovanja i odnosa prema publici. Inače, saradnja sa Radetom Šerbedžijom i osnivanje unije regionalnalnih pozorišta su značajan iskorak ka umrežavanju teatara i dvosmernom protoku profesionalaca i ideja“, kaže Karl.

(Tanjug)