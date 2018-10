Kreativnom timu New Momenta tri nagrade u Ljubljani

LJUBLJANA – Marketinška agencija New Moment osvojila je zlato, srebro i specijalnu nagradu žirija za kampanje realizovane za Međureligijsko Vijeće u Bosni i Hercegovini i Hemofarm Fondaciju na festivalu Golden Drum.

Na ovom internacionalnom festivalu kreativnosti, u konkurenciji od 1.200 radova iz 28 zemalja, New Moment je ostvario zapažen uspeh osvojivši tri nagrade za radove „One poster for Peace“ i kampanju „Ne dozvoli da pukne“.

Ideja za „Jedan poster za mir“ nastala je kako bi se podstakla međureligijska tolerancija i to ukazivanjem da ima mnogo više onoga što nas spaja od onoga što nas razdvaja, dok je cilj kampanje „Ne dozvoli da pukne“ koja je rađena Hemofarm Fondaciju bio da se poveća svest o značaju prevencije visokog krvnog pritiska čije posledice u Srbiji odnose 50.000 života godišnje.

Lazar Sakan, kreativni menadžer New Momenta kaže da su u toj kampanji sarađivali sa svetski poznatim umetnikom Kurtom Persćkeom, koji je prvi put dozvolio korišćenje svoje poznate ulične izložbe u promociji javnog zdravlja i to baš u Srbiji.

„Integrisana kampanja ostvarila je veliki uspeh, a ova nagrada je još jedna potvrda i nama i klijentu da smo zajedno napravili važan pomak za zdravlje ljudi“, izjavio je Sakan.

(Tanjug)