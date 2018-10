Makavejev: Milena se zove to jedinstveno čudo. . .

BEOGRAD – Diva srpske i jugoslovenske kinematogrfije Milena Dravić sahranjena je danas u Aleji zaslužnih građanja, u prisustvu velikog broja kolega, prijatelja i poštovalaca.

Kraj Mileninog kovčega stajala je njena porodica a u blizini su bili mladi glumci Petar Benčina, Ivan Mihajlović, Nikola Rakočević, Andrija Kuzmanović, Slaven Došlo, Milan Marić i Miloš Timotijević.

Mladi glumci su kasnije išli pored vozila u kojem je bio kovčeg.

Mitropolit Porfirije služio je opelo.

„Nosila je dar ljubavi i po tome je ikona božja. Sve što je imala sve darove pretvorili su se u darivanje. Svi darovi i talenti završavali su se u ljubavi koju je ona pružala svima. Ali najviše ipak prema svome Draganu. Njihova ljubav išla je ka ljubavi Hristovoj, ljubavi sa velikim Lj. Ona je sada u naručju najvećeg, ali i sa svojim dragim ljudima koji su bili smisao njenog postojanja“ kazao je mitropolit Porfirije.

Vojislav Brajović, Rade Šerbedžija, Branka Petrić, Branko Cvejić, Gordan Kičić prisustvovali su sahrani Milene Dravić.

Brajović je pred okupljnima pročitao teskt koji je o Mileni Dravić napisao reditelj Dušan Makavjev.

„Igrala je već 100, 200, 300 puta…Voli ona kameru i kamera voli nju . Voli je i svetlo i kostim i šminka…vole je scenaristi, pisci, ljudi svih struka…I ugledni stranci, nobelovci i avijatičari…Vole je naročito Rusi, Francuzi, Amerikanci i Srbi…Dakle i ostali najvažniji narodi. Takođe jedna grupa španskih toreadora, takva je situacija…Vole je reditelji, producenti, Romi i milioneri, bosanski rudari, patrijrasi, lično hodže i kardinali…naročito po kišnom vremenu vole je milicioneri, baštovani i apotekari…Čak i ćevabžije, prodavci čarapa i rekorderi…Takpđe ugostitelji i moleri…Finansijeri kada nude male honorare vrlo se stide…a filozofi ne pitaj…Takva je situacija…kako je to moguće?…Bivalo je…Desi se, šta ćeš ljudi smo…Pojavi se glup reditelj i blesav producent…Ona pređe preko toga…I onaj muljavi partner izađe iz kadra ona pređe preko toga…I nije bilo toga da se njena igra ne zalepi za svakoga…Takva je situacija…jer pronose se vesti da je jedna četa vojnika u prvomajskoj paradi pala u nesveset kada su je ugledali…Takva je situacija…Umalo da zaboravim koliko je vole mali psi i krompiri, razne bombone i gramofoni…Kamera i objektiv samo mašu repom…Takva je situacija…A sad je nema…Velika je to nezgodacija…Vreme je ludo…Milena se zove to jedinstveno čudo…“

