Poznati svetski brend „De Gournay“ izlaže u Beogradu

BEOGRAD – Jedinstvena izložba ručno oslikanih tapeta „De Gournay“, pod nazivom „Talking Walls“, biće otvorena danas od 10 do 20 časova u BW Galeriji.

Izložba je nastala u saradnji dva globalno poznata brenda – „St. Regis“ i „De Gournay“, a organizovana je zahvaljujući kompaniji Belgrade Waterfront i brendu Midori & Maison.

„Talking Walls“ prva u Srbiji predstavlja svetski poznate, ručno oslikane tapete i originalne detalje za dom.

Otvaranjem ove izložbe najavljen je i početak prodaje Sky kolekcije – najekskluzivnije kolekcije prvih „St. Regis“ brendiranih stanova u Evropi, The Residences at The St. Regis Belgrade koje će se nalaziti u Kuli Beograd.

Brend „De Gournay“ nastao je 1986. godine u Velikoj Britanij i poznata je po maštovitosti i istančanom ukusu, neguje manuelne veštine oslikavanja tapeta i panela, na koje se u proseku uloži od 75 do 100 sati ručnog rada.

U izradu tapeta uključeni su umetnici koji koriste vekovima stare tehnike ručnog oslikavanja na papiru, svili i porcelanu, a svaka od njih se izvodi specijalno po želji klijenta, stvarajući osećaj istinske ekskluzivnosti.

„De Gournay“ je u svetu poznat i po saradnji sa svetskim brendovima kao što su „Ćanel“ i „Aquažura“, kao i poznatim ličnostima – modna ikona Kejt Mos je 2017. godine kreirala je svoj dizajn tapeta.

Izložbena postavka u BW Galeriji postavljena je u vidu šest jedinstvenih ambijentalnih celina i obogaćena unikatnim komadima nameštaja.

Posetioci će moći da prošetaju kroz luksuzne prostorije, uređene u prepoznatljivom De Gournay stilu.

Ulaz na izložbu „Talking Walls“ je slobodan.

