5 najboljih seksualnih saveta za žene

Seksualni stručnjaci i terapeuti slažu se u jednom – budite otvoreni kada je u pitanju seks jer će to ojačati vašu vezu i pomoći vam da imate bolji seksualni život. Ponekad se radi samo o istraživanju novih tehnika ili igračaka, a ponekad je potrebno i izaći iz van zone komfora kako bi se stvari malo začinile.

Ovo je pet najboljih saveta za žene kada je seks u pitanju, a sa njima su suglasni i stručnjaci.

Budite otvorene za isprobavanje novih stvari

Muškarci žude za time da žene bude nesputane i samopouzdane kada je u pitanju seks. Raznolikost je ta koja drži vezu na životu i dodatno ga začinjava, a to muškarcima definitivno treba, kako ističe dr. Lora Berman. Imajte na umu da to ne znači da morate da radite stvari u kojima ne uživate, ali podjednako se vodite time da uživate i vi i vaš partner. Budite otvoreni u pogledu svojih potreba i želja.

Gledanje 18+ filmove

Seksualni terapeuti kažu da je gledanje pornografije jedan od najboljih seksualnih saveta koji žena može da dobije. Pokušajte da ovaj savet i sprovedete u delo jer gledanje eksplicitnih sadržaja može biti zabavno i seksualno može pobuditi vaše odnose, kako ističe dr. Sara Hanter Mari. Takođe, ovo vam može biti odskočna daska za nove razgovore i uzbuđenja koja želite u seksu sa svojim partnerom.

Isprobajte seksi igračke

Seksi igračke mogu biti zabavan i eksperimentalan način povezivanja u spavaćoj sobi. Nemojte se stideti, već to smatrajte kao jednim delom igre koja će vam i te kako podići atmosferu.

Budite glasne u krevetu

Muškarci to obožavaju. Njima je najgore kada žena ćuti i zapravo tada ne znaju da li je zadovoljavaju na pravi način. Svaki partner voli da čuje da žena uživa, zato se nemojte ustručavati da razgovarate o tome šta vas uzbuđuje, šta volite i šta želite da vam partner radi.

Pokažite koliko vam partner znači

Za većinu muškaraca najvažnije je upravo to – da se osećaju poput muškarca. Upravo zato im treba mali podsetnik da ih cenite, a to ćete upravo postići verbalizacijom ili nekim malim znakovima. Nije samo seks ono što muškarci žele, nego je i maženje i povezivanje deo koji će vas vezati na jednoj velikom nivou, koja zatim vodi do onog seksualnog dela.

