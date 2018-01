Ako vas je partner prevario, učinio je to zbog jednog od ovih 10 razloga

Često govori o razlozima prevare, a svaki slučaj je različit i teško se mogu staviti u isti koš.

Trejsi Foks, stručnjak za veze, kaže kako postoji deset razloga zbog kojih ljudi varaju, prenose mediji. Evo o čemu se radi.

1. Pokušavaju oživeti svoj seksualni život

„U ovom slučaju ljudi se odlučuju na prevaru kao poslednji pokušaj da kod svog partnera probude romantične ili seksualne želje. Partner sazna za prevaru, slome se, ali odjednom počnu da cene svog partnera i seks opet postan dobar. Većina ovih veza umre prirodnom smrću, ali ima slučajeva u kojima veza nakon ove vrste prevare veza postane bolja i čvršća“, kaže Trejsi.

2. Žele da vide postoji li neko bolji

„Žene se na ovo odlučuju jer im u vezi nisu zadovoljene emocionalne i seksualne potrebe. Potom upoređuju novog i starog partnera da vide propuštaju li nešto“, kaže Koks koja ima poruku za one koji su se odlučili na prevaru iz ovog razloga.

3. Žele prisiliti partnera da ode

Ljudi koji se iz ovog razloga odluče na prevaru zapravo to čine u nadi da će njihov partner saznati za aferu i ostaviti ih. Tada bi im otkriće prevare donelo olakšanje jer bi za sobom povuklo prekid veze koju oni nisu želeli da završe direktno.

4. Potpora braku

Zvuči paradoksalno, ali stručnjaci kažu kako postoje ljudi koji se odlučuju na prevaru kako bi ojačali svoju vezu ili brak. Radi se o ljudima koji su generalno zadovoljni svojom vezom i partnerom, ali im je dosadno ili im seksualne potrebe nisu zadovoljene, možda i zbog bolesti partnera. Oni ne žele ostaviti svog partnera, ali žele osetiti uzbuđenje koje im donosi afera s nekim drugim.

5. Osveta

Vrlo jednostavno – neki ljudi varaju jer je partner prevario njih.‘Ako vam je to bio jedini motiv za aferu onda ste uspeli u svom naumu.

6. Kriza srednjih godina

Možda zvuči kao kliše, ali zaista je tako. Ako se pronalazite u ovome onda radije kupite skupi auto i preskočite aferu. Manje će vas koštati.

7. Izbegavanje istine

Neki ljudi varaju jer su svesni da moraju ili otići iz veze ili se suočiti s problemima, ali se umjsto toga odlučuju na prevaru kako bi zaokupili misli.

8. Prevara kao nagrada

Ovi ljudi smatraju da zaslužuju aferu jer su bili tako dobri partneri ili supružnici. Mnogi se odlučuju na jedan čin prevare kada su male šanse da ih otkriju. No, taj jedan čin se ponekad pretvori u dva, tri četiri… Ako vaš partner ne zadovoljava neke vaše potrebe, afera će vam pokazati može li vam ih zadovoljiti neka druga osoba. Ako shvatite da vam te potrebe nisu od vitalne važnosti, prekinite aferu. Ako shvatite da ipak jesu, prekinite vezu.

9. Žele da udovolje sebi

Ako neko nikada nije iskusio neki fetiš o kom dugo mašta, velike su šanse da će se na to odlučiti izvan veze ili braka. Ljudima je sigurnije da isprobaju to mimo svog partnera. Ponekad jedno takvo iskustvo može zadovoljiti vašu potrebu, no ponekad to malo izbegne kontroli.

10. Dizanje ega

Mnogi ljudi varaju jednostavno kako bi otkrili jesu li još uvek privlačni. Ako se to dogodi jednom, ima slučajeva u kojima je popravilo vezu. Ali, velik je to rizik.