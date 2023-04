Eskort dama tvrdi: ‘Ovo su tri razloga zašto muškarci varaju žene, evo šta im je najbitnije‘

Dugogodišnja eskort dama Samanta X podelila je sa ženama tri najčešća razloga zbog kojih ih muškarci varaju. Osim što dobro lažu, naučila je i to da muškarci jako vešto odvajaju ljubav od seksa.

Amanda Gof, prepoznatljiva po imenu Samanta X, je bila novinarka u nacionalnim časopisima pre nego što je odustala od takozvanog normalnog života i postala eskort dama u svojim kasnim tridesetim. Napisala je dva bestselera i otvorila eskort agenciju za zrele žene. Kao eskort dama često je morala da sluša, savetuje i daje podršku svojim klijentima, prenosi Jutarnji list.

Kaže da je upoznala mnoštvo fantastičnih žena i da je počela da razume sve vrste muškaraca od samaca, udovaca, mladih i starih, invalida, bolesnih, ali i onih oženjenih.

– Ako su me nečemu naučili oženjeni muškarci, to je da se ne udajem. Ako ste hteli da uništite sjajnu vezu, prošetajte do oltara, a ako ste srećno oženjeni, dobro za vas. Vratite mi se za 30 godina – našalila se Samanta X.

1. Nedostatak razgovora

– Verovali ili ne, muškarci vole da pričaju. Emotivni su i izrazito ranjivi. Često znaju da mi kažu da se plaše da budu ranjivi kod kuće, osećaju da pred porodicom moraju uvek da budu jaki. Plaše se da bi svojim ženama mogli da uzrokuju nepotreban stres ako bi im se žalili – objašnjava Samanta X i dodaje da su joj upravo zbog toga odlučili da joj plate nekoliko hiljada dolara umesto da se obrate ženi, ili još gore, tvrde, savetnicima.

2. Nedostaje im predigra

– Meni je jasno da je ljudima poslednja stvar na umu kada su u braku seks. Shvatam da bi žena radije popila šoljicu čaja, ali muškarci često sanjaju o tome da sa ženom provode sate u krevetu. Nedostaje im predigra u kojoj će oni vas zadovoljavati, a ne vi njih. Žele da odnosi traju puno duže od onog koji se praktikuje u brakovima – govori Samanta X.

3. Afere

– Kad je prevara u pitanju, uvek krivimo muškarce. Oni su ti koji uvek varaju, zar ne? Pogrešno – oni su ti koji bivaju uhvaćeni. Sećam se jednog muškarca u kasnim 50-ima koji je proveo dva sata sedeći na krevetu potpuno obučen govoreći o svojoj ženi koja je otišla kod svog ličnog trenera. Još jedan muškarac bio je šokiran nakon što je njega i decu napustila žena. Dok žena može da oprosti prevaru, muškarac ne može i neće – pojašnjava Samanta X.

