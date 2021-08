Glupe greške koje žene prave u seksu

Hmm, ako pitate muškarce da budu najiskreniji reći će vam da je zapravo dovoljno da je žena u krevetu, kada je seks u pitanju.

Ali realnost je zapravo daleko od toga. Niti muškarci žele neku statičnu lutku kraj sebe, niti žena želi da bude objekat za ispunjavanje fizičke potrebe. Seks je dakle nešto u čemu bi obe strane trebalo da uživaju, a samim tim i učestvuju.

Postoje međutim neke, nazvaćemo ih glupim mada su više nepromišljene greške koje žene prave u krevetu, a koje ne samo da umanjuju šanse da sa svojim partnerom istinski uživa u seksu, već i čine da deluje nezainteresovano, neiskusno i poprilično odbojno. Koje su to greške otkrivamo vam u redovima koji slede, kako bi ih možda prepoznali kod sebe i nastojali da izbegnete.

LAŽIRANJE ORGAZMA

Nema svrhe glumiti. Ako niste doživeli orgazam, jednostavno recite to. Lažiranjem vaš muškarac stiče utisak da je sve odradio perfektno, što znači da ga vrlo verovatno nećete doživeti ni sledeći put. Ovo posebno važi za parove koji su tek započeli vezu i koji se u krevetu tek upoznavaju. Budite iskreni, jer samo tako imate šanse da uživate u seksu.

OPSEDNUTOST IZGLEDOM

Očigledno je da on nema problem sa tim kako vi izgledate, jer kao prvo ne bi bio sa vama u vezi, a kao drugo ne bi inicirao seks. Dakle ako vas on obasipa pažnjom i ljubavlju, govori vam da vas voli i obožava kada se skinete pred njim, zašto biste mu uskratili to zadovoljstvo i činili sve u mraku, posramljeni svojim izgledom.

POMISAO DA MUŠKARCI ŽELE SEKS NON-STOP

Da budemo potpuno iskreni žele ga u 99% slučajeva. Međutim ponekad i njima nedostaje snage ili su jednostavno previše nervozni i mentalno iscrpljeni da bi vodili ljubav sa vama. Ako vam se dogodi da vas odbije, ne smatrajte da ste nešto loše uradili i nemojte biti opsednuti njegovim odbijanjem, jer jednostavno i muškarci imaju pravo na – slobodan dan.

KREVET JE JEDINA OPCIJA ZA VOĐENJE LJUBAVI

Za izvanredan seks potrebno je da budete kreativni. Promena položaja i mesta vođenja ljubavi su ključni kako bi se razbila monotonija. Ako je vaš seks postao poprilično dosadan, znači da ste možda malo preterali sa aktivnostima u krevetu. Preselite seks na neku drugu lokaciju u i van kuće, i podići ćete uzbuđenje na viši nivo.

