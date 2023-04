Muški eskort savetuje: ‘Primenite ove trikove u krevetu i garantujem- svaka žena će pasti na kolena’

Britanac Medison Džejms je muški eskort koji naplaćuje oko 2.000 evra po noći i hvali se da ima mnogo zadovoljnih klijentkinja. Sada je otkrio svoje proverene trikove za žensko zadovoljstvo.

‘Važno je da odvojite vreme da saznate šta vašeg partnera uzbuđuje’, kaže Medison.

Ovaj samoprozvani stručnjak za seks daje savete i svojim muškim kolegama koji žele da poboljšaju svoje veštine u krevetu. ‘Mnoge moje klijentkinje nisu zadovoljne svojim vezama jer muškarci nisu fokusirani na to da ih zadovolje. Nemaju dovoljno vremena da u potpunosti istraže svoje telo i često im je teško da prihvate savet’, kaže Madison i dodaje da je to jedan od razloga zašto ljudi poput njega postoje, piše Espreso.

1. Dan: Tajna šifra – Dan bez odnosa: Kreirajte svoj tajni kod. Recite svojoj partnerki: „Kad god ti lagano dodirnem leđa, vrat ili ruku, razmišljam o seksu“. To ćete morati da uradite nekoliko puta tokom nedelje kako bi partnerka postala svesna da ste je dodirnuli, a onda će ubrzo, već kada krenete ka njoj, znati šta tačno mislite bez reči. Ali zapamtite, uradite to javno, a da ljudi ne primete. To je vaš tajni kod koji niko drugi ne može razume i možete ga koristiti bilo gde. Zabavno je to raditi u javnosti, a da niko ne primeti, baš kao tinejdžeri. Ako vam partnerka pocrveni, znaćete od čega je, i samo vi, niko drugi.

2. Dan: Zagrljaj – Bez odnosa: Kada dođe s posla, pozdravite je zagrljajem. Ne zagrljaj od dve sekunde, ali neka to bude onaj dugi zagrljaj gde zaista možete osetiti toplinu njenog tela. I svog. Zamolite je da vizualizuje oslobađanje od svog stresa dok se predaje u vaše ruke. Pogledajte je, dajte joj do znanja da vam je nedostajala i da se sada oseća sigurno. Kasnije te večeri, upalite nekoliko mirisnih sveća i opustite se uz TV i zagrljaj. Nakon što se opusti, zamolite je da je masirate. Obratite pažnju na njenu kožu, i obavezno je pitajte da li joj pristaju vaši pokreti. Biće to odličan uvod – za spavanje. Zapamtite, nemojte imati odnose.

3. Dan: 300 Poljubaca – Bez seksa (još!): Dajte joj 300 poljubaca danas, ali neka bira – gde. Neka poljupci idu od malih poljubaca do jednog pravog „dubokog“ poljupca. Kada počnete da odbrojavate ovih poslednjih 50, ona će zaista početi da razmišlja o tome gde želi da je poljubite, a možda neće biti tamo gde vi mislite. Danas neka se sve vrti oko poljupca, i dalje se suzdržite od seksa. Muškarcu će verovatno odgovarati da ne bude toliko u fokusu, kada vidi koliko njegova partnerka uživa u tome, a saznaće i gde ona obično voli da se ljubi (vrat, leđa).

4. Dan: Uzbuđenje – Ali još uvek nema intimnog čina: Istražite skalu uzbuđenja vaše partnerke. Ljubite je, milujte je, ližite je i radite šta god mislite da je pali, ali ne dozvolite da doživi orgazam. Na toj skali od jedan do deset, ne dozvolite joj da pređe osam. Neka raste i pada između četiri i sedam. Nemojte imati seks. Nastavite s ovim tokom narednih dana. Biće to izazov jer će se svakim danom bez orgazma nivo uzbuđenja povećavati – za oboje. Možete joj slati tekstualne poruke tokom celog dana podsećajući je na noć ranije. Takođe, pitajte je šta bi želela da uradite za nju kada dođete kući. Pustite je da iskoristi svoju maštu i dajte joj do znanja da ste tu da joj ugodite na svaki način. I nemojte se iznenaditi ako dođe kući pomalo frustrirana, samo se pobrinite da je utešite i ohrabrite da bude strpljiva.

5. Dan: Masaža: Kada uveče izađe iz tuša, ponudite se da joj nanesete kremu po celom telu. Možete koristiti ulje za masažu. Dodajte nekoliko kapi njenog omiljenog eteričnog ulja pre nego što nežno pomilujete njeno telo. Ali, izbegavajte njene erogene zone. Zamolite je da zatvori oči i postane svesna dela svog tela gde oseća vaše ruke na sebi. Udahnite miris ulja na njenom telu i polako izdahnite. Ovo će biti još jedan dan bez seksa. Možda će vam biti teško da se suzdržite, ali uživajte u njenom telu koliko god možete. Vaša partnerka će biti iznenađena kada koristite njeno omiljeno ulje, kao i vašu posvećenost da joj masirate leđa i stopala.

6. Dan: Oralno zadovoljstvo – Bez nastavka: Odličan način da započnete dan, pre nego što požurite na posao, jeste da pružite oralno zadovoljstvo. Iskoristite ovaj trenutak da postavite ton za ostatak dana. Kada se probudite ujutro, prva stvar koju treba da uradite je da zagrlite partnerku i onda siđete dole. Biće super uzbuđena posle svega. U ovoj fazi, ona će već poludeti od želje za vama. Ali, usprkos tome, nemojte imati odnos. Možda će muškarcima biti teško što do ovog trenutka nisu dobili bar malo uzvraćene ljubavi, ali shvatićete koliko to znači vašoj partnerki.

7. Dan: Velika noć: Ovo je velika noć u kojoj ćete izraziti sve moguće emocije. Spremite se za to jer će verovatno biti spremna da vas ‘proždere’ za nedelju dana zadirkivanja. Pobrinite se da pogledate duboko u njene oči i stvarno se povežete s njenom energijom. Ohrabrite je da se opusti i držite je u naručju, blizu sebe. Da biste iskustvo učinili intenzivnijim, duboko udahnite iz stomaka i usporite tempo.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.