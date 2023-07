Ovo su najbolje seks poze za nezasite parove, one s jakim libidom

Seksualni nagon nije potpuno isti kod svih, ali ako vi ili vaš partner – ili oboje – imate izražen libido, verovatno uvek tražite načine kako da začinite stvari. Srećom, možete da izaberete puno poza s kojima možete eksperimentisati.

Ljudi s visokim libidom mogli bi posebno uživati ​​u položajima koji omogućuju duboko prodiranje ili one koji mogu pomoći da odnos traje duže, smatra sertifikovana seksualna terapeutkinja Megan Fleming.

Takođe, dodaje da bi bilo idealno menjati ih, prebacujući se iz intenzivnijih položaja u one koji omogućuju usporavanje i dužu izdržljivost.

1. Dobra stara pseća poza

Pseća poza je klasičan izbor za one s jakim seksualnim nagonom, prema Flemingovoj, jer omogućuje bolje prodiranje s leđa. Osim toga, poza je svestrana, jer oboje možete biti na kolenima, jedan partner može stajati iznad kreveta ili oboje možete stajati.

2. Kolica

Sličan psećem stilu, ali malo energičniji, kolica nalažu partnerki da noge omota oko svog partnera. U ovaj položaj možete doći ako započnete u psećem stilu i partner vam pomogne da podignete noge unazad i gore, obavijajući ih oko svojih bokova i leđa. Zagarantovana vam je duboka penetracija, dodaje Fleming. Osim toga, ovo je prilično dobar trening za oboje.

3. Povišeni misionarski

Oživite uobičajeni misionarski nečim poput jastuka kako biste podigli karlicu žene.

‘Odličan seks svodi se na dobre uglove’, objašnjava Fleming, pa pronađite načine na koje možete podići karicu kako biste omogućili veće trenje i pritisak.

4. Yab-yum

Kada dođe vreme da usporite, razmislite o tome da uđete u položaj lotosa ili yab-yum kako se to naziva u tantričkim praksama. Partner sedi uspravno prekrštenih nogu, a partnerka sedi na njemu, raširivši ih i obavijajući noge oko leđa. Fleming kaže da je to izvrsno za intimnost, jer možete sinjronizovati disanje. Osim toga, to je sporiji položaj koji uključuje više trljanja nego potiskivanja, što može pomoći u izdržljivosti.

5. Međusobna masturbacija

Nije poza, ali je i dalje sjajna stvar za one s jakim libidom. Međusobna masturbacija daje vam puno kontrole nad sopstvenom izdržljivošću i može vam pomoći u izgradnji bliskosti s vašim partnerom, objašnjava Gigi Engle, sertifikovani klinički seksolog, prenosi 24sata.hr.

