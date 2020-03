Privatni detektiv otkriva sve o preljubama u Srbiji

Nekad smo ih gledali samo u američkim filmovima, ali privatne detektivske agencije odlično rade i na našim prostorima. Postoji i zakon o osnivanju detektivskih agencija koji reguliše ko se i na koji način može baviti ovim poslom i dobiti licencu za rad. Ipak, Bratislav Bata Petković, savetnik detektivske agencije „Protekta”, veruje da su najbolji u ovom poslu oni koji imaju policijsko iskustvo i dodaje:

– Policijsko razmišljanje je dragoceno u ovoj vrsti posla kada je neophodno pronaći osobu kojoj se izgubio trag još pre trideset ili četrdeset godina, ustanoviti u kojim krugovima se kreće nečije dete, da li koristi drogu, odlazi li u kockarnice…

Bratislav Bata Petković

Sve je to, naravno, uz prikupljanje dokaza o bračnim prevarama, u opisu posla savremenog detektiva, mada bi se isto tako moglo reći i da su to „večne” teme, odnosno ljudske slabosti koje su uvek postojale. Međutim, naš sagovornik kaže da je moderno doba sve ove poroke pojačalo, pa su, po njegovom mišljenju, a i po detektivskom iskustvu, mnogo češće nego ranije. Naročito se to odnosi na drogu koja ugrožava mlade: sada čak i učenike osnovnih škola.

Zasede pred noćnim klubovima

– Greške u vaspitanju dece najčešće se uvide onda kada bude kasno. Deca su danas prepuštena sama sebi i društvu, roditelji u stalnoj trci s obavezama, imaju malo vremena za porodicu. Kada primete da se dete, odnosno već tinejdžer ponaša čudno, da „kontrira”, da nešto s njim nije u redu, oni dođu kod nas da im pomognemo. Praćenje je po zakonu zabranjeno, ali mi, kao i svaka agencija, imamo svoje metode, tehnike i taktike koje primenjujemo da bismo došli do rezultata. Kad rezultate saopštimo roditeljima, naš je posao završen. Ako se ispostavi da je dete zapalo u kocku ili narkomaniju, pomoć psihologa i psihoterapeuta je neophodna – kaže Petković.

Zbog nedovoljne posvećenosti mlađim naraštajima, roditelji često prave još jednu grešku – u zamenu za ljubav daju im veće svote novca što takođe može mlade u toj dobi adolescencije da odvede na stranputicu.

Ima dosta primera da su učenici prvog ili drugog razreda srednje škole puni para, da se voze isključivo taksijem, čašćavaju društvo, ostaju do kasno, odlaze na ekskluzivna i skupa mesta.

– Dešavalo mi se da gledam mladića od 16 godina kako provodi po celu noć u noćnom klubu, gde je igrao igrice i nekoliko puta izlazio napolje da puši marihuanu. Treći i četvrti put kada je izašao stajao sam pored njega, on je gledao kroz mene, oči su mu bile kao od stakla, a onda je oko pola šest ujutro uzeo taksi i otišao kući. Posebno je opasno što su na našem tržištu droge jako lošeg kvaliteta. Droge se mešaju na vrlo primitivan način i to dovodi do još težih posledica od očekivanih, a naročito je opasna droga „krokodil” koja ima od svih ostalih najteže posledice po organizam – prenosi svoja iskustva naš sagovornik.

Roditelji i kad angažuju detektiva nadaju se da će on opovrći njihove sumnje, pa nerado prihvataju istinu ako je ona negativna po njih. Ipak, kada se priberu, shvate da im dete koristi opijate i posle navikavanja na tu činjenicu pokušavaju da nešto učine. U tome se nekada uspe, a nekada ne.

Privatni detektivi kockanje navode kao drugu najveću pošast po mlade ljude. Žrtva nekada ima i samo petnaest godina. Kada ostane bez novca uvek se nađe neki „prijatelj” da joj pozajmi pare za još jedan ulog ili kako se u žargonu kaže „vađenje” pa otuda i ona izreka „nije propao onaj ko se kladio, već ko se vadio”.

Pitanje koje opterećuje savremenu porodicu, a zbog koje se angažuje privatni detektiv su i bračne prevare, koje mogu biti plod mašte ljubomornih supružnika, ali mogu da budu i stvarne.

– Statistika koju vodim govori mi da je dvanaesta godina braka prelomna, jer su tada i najčešći razvodi. Kada je o bračnim prevarama reč, one su najčešće u dobi od 30 pa do 45 godina, a najčešće se dešavaju u radno vreme, po mojim podacima čak 90 odsto, a klijenti agencije su podjednako i muškarci i žene – kaže Petković.

Za ove prilike iznajmljuju se takozvani „štek” stanovi ili hoteli za dnevni odmor. Naš sagovornik ističe da, obavljajući zadatke za klijente, često primeti više parova koji u isto vreme dolaze pred recepciju.

Ko angažuje privatne detektive? Na prvi pogled svako bi pomislio da se radi o bogatim klijentima koji to sebi mogu da priušte, ali statistika pokazuje da nema razlike u socijalnim grupama. Pomoć traže i siromašniji i bogatiji, intelektualci i manje obrazovani. Takođe, vredi napomenuti da glavni grad nema ni po čemu „ekskluzivitet”, sve tajne koje krije velegrad dešavaju se i u Nišu, Novom Sadu, Subotici, Užicu…

U svojoj bogatoj praksi Bratislav Bata Petković imao je veliki broj razrešenih misterija, poslednji zadatak obavio je u inostranstvu utvrdivši na zahtev supruga da se njegova izabranica, intelektualka na specijalizaciji u jednom evropskom gradu, zabavlja sa svojim mentorom, i da je to bio razlog njenih čestih odlazaka, a ne seminari o kojima je pričala.

Misterije nestanka

Zadaci koje se postave pred privatnog detektiva nekada su zaista i teški i specifični. Petković pominje slučaj majke, koja je svoju bebu ostavila ispred jedne firme u Beogradu i nakon što se uverila da ju je neko uzeo i uneo u zgradu prvim vozom otišla je u inostranstvo. Tamo se udala za uspešnog i bogatog čoveka, kojeg je nadživela i nasledila njegovo bogatstvo, a onda je poželela da sve to podeli sa svojim ostavljenim detetom.

– Malo je bilo podataka, ali uz mnogo napornog rada, obilazaka porodilišta provera podataka iz policijskih arhiva, Zvečanske, na kraju me je odveo trag do Skoplja gde sam pronašao čoveka rođenog 1964. godine po imenu Dragan. Potraga je trajala tri meseca i meni lično do danas to je i najteži i najdraži zadatak koji sam uspešno obavio – kaže Petković.

(Dragoljub Stevanović, „Politika“)