Stop: Ovo ne smete raditi na prvom sastanku, pokvarićete utisak

Loši maniri za stolom mogu i te kako da pokvare partnerov utisak o vama, ali i da upropaste izlazak, naročito ako je on, prvi.

Niko ne voli lizanje noževa i razgovor sa punim ustima

Jedno istraživanje sprovedeno u Velikoj Britaniji pokazalo je da se čak 83 odsto ljudi gnuša kad mu na prvom ljubavnom sastanku, ukoliko se on organizuje u restoranu, partner ili partnerka ližu nož, koriste prste da bi prineli hranu ustima ili razgovaraju punim ustima.

Istraživanje na više od 2.000 osoba otkrilo je koje stvari na sastancima mogu sasvim uništiti veče, a koje ga ulepšati.

Osim toga, smetalo im je proveravanje mobilnog telefona za vreme obedovanja, kao i držanje istog na stolu. Bili su skloni da zamere i uzimanje pauze za cigaretu, grickanje noktiju i izduvavanje nosa za stolom.

Dobra vest je da postoje i jednostavni načini da ulepšate sastanak.

Pomenuta studija pokazala je da 85 odsto ispitanika samo želi da njihov partner pokaže interesovanje za njih, a postavljanje pitanja je najbolji način za to.

Dobar kontakt očima takođe je veoma važan, kao i ljubaznost prema osoblju restorana, piše Pink.rs.Za mlade od 18 do 24 godine, pristojnost je glavna stvar koju traže, što ukazuje na to da su standardi za sastanke potencijalno niski, ako je to sve što žele.

Više od polovine ispitanika izjasnilo se da prvi sastanak ima veliki uticaj na to da li će se nastaviti da izlaze zajedno.

