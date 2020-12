Jasni znaci da on ima problema sa alkoholom

Postavite sebi pitanje – koliko je alkohol zastupljen u vašem zajedničkom životu?

Poražavajući su podaci koji govore o tome koliko žena (i dece) postane žrtva nasilja u porodicu, u kojoj je prisutan problem u vidu alkohola. Tanka je granica između jedne čaše vina tokom nedeljnog ručka i svakodnevnog ispijanja velike količine alkoholnih pića. U najvećem broju slučajeva ljudi se prepuštaju alkoholu kada ne mogu da se izbore sa svakodnevnim problemima. U njemu prividno vide spas i to im je dovoljno dok tonu ka dnu. Kako bi na vreme otkrili da vaš partner ima problema sa alkoholom donosimo vam danas jasne pokazatelje na koje treba da obratite pažnju:

ALKOHOL KORISTI KAO SREDSTVO ZA REŠAVANJE PROBLEMA

Ako je njemu potreban alkohol pri svim stresnim i važnim situacija u životu, to je još jedan jasan pokazatelj da je vaš voljeni na dobrom putu da postane alkoholičar. Ovakvim osobama alkohol pomaže da zaborave na probleme, iako one smatraju da će im dati hrabrost da se suoče sa njima.

RAZVIO JE ODLIČNU TOLERANCIJU NA ALKOHOL

Koliko je alkohola potrebno da prođe kroz vene vašeg partnera, da bi on izgledao pripito? Ako je odgovor mnogo, zamislite onda koliko je potrebno da bi bio vidno pijan. Što osoba više pije, to je njena tolerancija na alkohol veća, i sa svakim novim danom njoj je potrebna mala ali značajno veća količina od jučerašnje, što dugoročno dovodi do velikih problema.

NJEGOVO PONAŠANJE JE ZNATNO DRUGAČIJE KADA PIJE

Ako se njegovo ponašanje prema vama u velikoj meri menja kada pije, to je jasan znak da alkohol njime upravlja. Ovo može doduše ići u dva smera. Može postati agresivan i napadan, što se u većini slučajeva događa, a može biti i vrlo emotivan i sklon samokritikama.

KADA JE TREZAN NE MOŽETE DA VODITE NORMALAN RAZGOVOR SA NJIM

Kada osoba ima problem sa alkoholom, sve o čemu razmišlja kada je trezna je kako da nabavi alkohol. U tom pogledu neće ga mnogo zanimati šta vi imate da kažete po pitanju drugih važnih stvari u životu.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.