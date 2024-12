Nemojte se brukati: Evo zašto nikad ne bi smeli da zakopčate donje dugme sakoa

Kada nosite odelo, uvek ostavite donje dugme otkopčano – u suprotnom ćete prekršiti najvažnije pravilo muške mode, kažu stručnjaci. Ako imate sako sa tri dugmeta, ponekad možete zakopčati gornje dugme, srednje dugme uvek, ali nikada donje dugme.

Međutim, većina današnjih odela ima samo dva dugmeta, tako da u ovom slučaju samo gornje dugme treba da se zakopča, a donje dugme ostane otkopčano.

Right Vs Wrong Way To Button Your Blazer https://t.co/IoPzNnAZ7R #blazer pic.twitter.com/ks1l593FuG

— A Tailored Suit (@ATailoredSuit) June 29, 2016