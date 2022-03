Ovako izgledaju savršene ženske grudi u mašti muškaraca, kaže poznati stručnjak (foto)

Poznati medicinski stručnjak Patrik Maluči pojavio se na Međunarodnom simpozijumu za ženske grudi gde je izneo svoja istraživanja do kojih je došao uz pomoć računarskog programa.

Plastični hirurg je iscrtao na grudima jednu liniju u visini bradavica, a druge dve na gornjem i donjem rubu grudi, i upravo pomoću njih odredio šta je presudno u lepoti grudi.

Speaking about @PatrickMallucci @OlivierBranford ratios at #Mentor Course of Surgical Excellence of #BreastAugmentation pic.twitter.com/xoRhUCHai0

— Ondrej Mestak, M.D. (@OndrejMestak) May 11, 2017