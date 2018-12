Dočekajte Novu godinu na ulicama evropskih gradova (foto)

U vreme veselja kakvo je uobičajeno na ispraćaju stare i dočeku nove godine nigde ne nedostaje bučnog i zanimljivog uličnog radovanja. Zato pronađite i vi svoju evropsku poslasticu za veseli početak nove godine. Evo nekoliko evropskih destinacija gde biste i vi mogli da se dobro provedete i na pravi način uđete u novu godinu.

Pariz – doživljaj Pariza u novogodišnjem ruhu je neprocenjiv, bleštavilo ukrasa i šarenilo trgovina daju gradu dodatni šarm i toplinu. Baš zbog toga novu godinu treba dočekati u Parizu, u kojem je šetnja obasjanim gradom čisto uživanje, a veselje i mnogobrojna događanja na ulicama garantuju doček za pamćenje. Pariz kao da živi za ispraćanje poslednje noći u godini. Od dočeka ponoći na aveniji Champs Elysess, parade muzičara i plesača ispod Ajfelovog tornja, preko otkačenog slavlja na Monmartru (Montmartre) i zabave po gradskim klubovima, sve do večere u nekom od poznatih restorana u društvu bliskih prijatelja, ovaj grad nudi vam sve.

Barselona – umetnička i živahna Barselona je grad koji ima u ponudi sve što treba kako bi vam tamošnji novogodišnji provod ostao u nezaboravnom sećanju. Kud god krenuli, naići ćete na veselje, pesmu i ples, a ako tome dodate i fascinantne građevine i brojne parkove, shvatićete zašto je Barselona idealno odredište baš za početak nove godine. Najpoznatije mesto za novogodišnje slavlje je trg Plaza Catalunya u središtu grada, ali zabave ne nedostaje ni u brojnim barovima, klubovima i restoranima. Provedite najluđu noć u španskom stilu. Kada zvona otkucaju poslednje sate stare godine, pridružite se veselju na ulicama grada i prvi izlazak sunca u novoj godini dočekajte na plaži uživajući u toploj čokoladi.

Rim – ako želite da Novu godinu dočekate okruženi bezvremenom atmosferom, neka vaše odredište bude Rim. Kud god krenuli, od Foruma do Panteona, od Piazze Navona do Piazze del Popolo, različiti fragmenti vremena prikazaće vam bogatu istoriju ovog grada. Ako se tome još doda i doček nove godine na gradskim trgovima, uz vatromet i veselu zabavu do ranih jutarnjih časova, ovog provoda i dočeka ćete se sigurno još dugo sećati. Neka vas ponese atmosfera „večnog grada“.

Prag – gotske građevine obasjane gradskim svetlima i maglom prekrivene obale Vltave idealna su scena za jednu od najboljih proslava nove godine u Evropi. Neka vas mističan doživljaj Praga uvede u novu 2015. na poseban način. Ponoć dočekajte na Karlovom mostu, nazdravite Becherovk-om, tradicionalnom češkom rakijom, pa posle veličanstvenog vatrometa krenite prema Starom gradskom trgu (Staromesne Namesti), gde ćete uživati u koncertima i opuštenoj atmosferi najluđe noći u godini.

Toskana – ova predivna regija središnje Italije jedno je od najposećenijih svetskih odredišta. Poznata po spektakularnim pejzažima, slikovitim gradićima, izvanrednoj kuhinji i vrhunskim vinima, kao stvorena je za odmor i uživanje u životu. Ako želite da novu godinu dočekate u takvoj idiličnoj atmosferi, krenite na putovanje u Toskanu, koje vas vodi kroz kulturne lepote Ferare, Sijene, Montepulčana, Pijenze, Montalčina i sigurno najimpresivnijeg grada regije – Firence.

Provansa – pokrajina Provansa, smeštena u delu Francuske, od Sredozemnog mora pa sve do ušća reke Rone i francuskih Alpa, zbog svojih veličanstvenih pejzaža jedna je od najlepših, pa i najposećenijih delova Francuske. Novu 2015. dočekajte u ovoj impresivnoj pokrajini, koja će vas oduševiti lepotom Nice, Arla, Nimsa i Avinjona, gradova u kojima su svoju inspiraciju godinama nalazili velikani slikarstva kao što su Sezan, Pikaso ili Van Gog. Popijte kafu u nekoj staru kafani, uživajte u dugom ručku najslavnije svetske kuhinje, probajte odlična vina i šampanjce, pa punim plućima udahnite život na francuski način.

Sicilija – dočekajte novu godinu sa stilom. Savršen uvod u nadolazeću godinu priuštiće vam spektakularni prizori beskonačnih plaža, gradova stisnutih na hridima, planina, vulkana, vinograda, maslinjaka, plantaža limuna i narandži. Moći ćete da prošetate mestima na kojima su nastala najlepša dela normanske umetnosti, poput mozaika Kapele palatine u Palermu ili onih u veličanstvenom Monrealu. U novogodišnjem raspoloženju prepustite se gastronomskim čarima Sicilije, domovine vrhunskih vina i začina. Uživajte u novogodišnjoj čaroliji najvećeg ostrva Italije.