Kako sa bebom u avionu?

Putovanje s malom bebom može se pretvoriti u pravu noćnu moru ako ne poznajete pravila igre, ali isto tako i vi i vaša beba možete uživati u svakom trenutku putovanja. Stručnjaci kažu da zdrave bebe mogu putovati već od osmog dana života.

Za dete do dve godine cena avio-karte razlikuje se od kompanije do kompanije. Kod nekih se plaća samo određeni fiksni iznos, druge avio-kompanije za bebu naplaćuju 10 odsto cene karte, u šta je uključena i aerodromska taksa, dok neke avio-kompanije u slučaju dece do dve godine naplaćuju 10 odsto cene karte za odrasle plus aerodromske takse.

U svakom slučaju, beba nema pravo na svoje mesto u avionu, već je roditelj drži na krilu, a prilikom poletanja dobićete i poseban dodatak za pojas za vezivanje, kojim ćete za sedište vezati i sebe i svoju bebu.

Već prilikom rezervacije avio-karte, ako se radi o dužem letu i ako vaša beba nije starija od dve godine, možete rezervisati takozvani baby cot ili dečji krevetić. Taj krevetić se pričvršćuje na pregradu koja ekonomsku klasu deli od prve klase, i to nakon poletanja aviona. Pre nego što avion sleti na odredište, dete ćete ponovo uzeti na krilo, jer se krevetić mora sklopiti pre sletanja aviona. Pri rezervaciji avio-karte možete rezervisati i hranu za bebu ili dete – tu mogućnost nudi dosta avio-kompanija.

Kod većine avio-kompanija imate pravo da dečja kolica ponesete besplatno, to jest dečja kolica se ne računaju u ukupnu težinu prtljaga koji se predaje. Naime, kolica možete zadržati sve do dolaska pred stepenice aviona ili tunela koji vodi do aviona. Retke su avio-kompanije koje traže da roditelji potpišu da za dečja kolica neće tražiti odštetu u slučaju da se ona oštete ili unište. Ako presedate, naglasite prilikom prijave leta, odnosno čekiranja karata, da ćete dečja kolica zadržati sve do ulaska u avion.

Dobićete posebnu nalepnicu za kolica. Kolica predajete pred avionom, a kad sletite na aerodrom na kojem ćete na sledeći let čekati nekoliko sati, čim izađete iz aviona, odmah uz njegove stepenice, odnosno odmah uz vrata aviona, na ulasku u tunel koji vodi do aerodromske zgrade, trebalo bi da dobijete kolica.

Vazduh u avionu je prilično suv i roditelji bi trebalo da povedu računa o tome da dete dobije dosta tečnosti. U nekim avio-kompanijama će vas i prijatno iznenaditi. Naime, neki prevoznici prilikom ulaska u avion daju za bebe torbicu s pelenama, vlažnim maramicama, portiklom, ili neku igračku kojom će se vaše dete zabaviti u toku leta.