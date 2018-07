Nema lepšeg leta od leta na ovim obalama

Jahanje na kamilama u Tunisu, šoping na bazaru u Turskoj, čist hedonizam u Grčkoj. Mediteran zaista može da ostvari skoro svaku viziju idealnog godišnjeg odmora. Ako poželite dašak egzotike s primesom neobične kombinacije mediteranske i orijentalne atmosfere, a pri tom ne želite da putujete daleko, razmislite o putovanju u Tunis, zemlju koja će vam otvoriti vrata Afrike. Zbog svojih prostranih obala i suncem obasjanih peščanih plaža, jedinstvene arapske arhitekture i izuzetno ljubaznih domaćina Tunis je već godinama jedno od najpoželjnijih odredišta za odmor brojnih Evropljana.

Od idiličnih polja s maslinjacima, vinograda i zasada limuna i narandži na severu zemlje, pa do tihog i privlačnog juga na rubu Sahare, prepunog oaza prekrivenih palmama, Tunis je prepun boja i kontrasta. Međutim, on je i mnogo više od peščanih plaža i mora; to je zemlja u kojoj ćete pronaći brojne spomenike i ostatke drevnih civilizacija. U Tunisu ćete svuda uživati u opojnom mirisu jasmina, šarenilu bučnih bazara, opuštenoj atmosferi tipičnih kafana, gde možete probati i nargile, a možete pokušati i da jašete na kamilama ili da uživate avanturističkom džip safariju koji će vas odvesti u Saharu.

Najpoznatije i najomiljenije tunisko letovalište, Hamamet, često nazivano i „tuniski Sen Trope“, elitni status je steklo već u 19. veku, kad su u njemu letovali veliki umetnici, poput Oskara Vajlda i Gistava Flobera. Danas je Hamamet slikovito i moderno letovalište u kojem možete uživati u odlično opremljenim hotelima i hotelskim klubovima uređenim u arapskom stilu, brojnim restoranima, barovima i mavarskim kafanama.

Turska je u poslednjih godina postala jedno od najtraženijih odredišta na Sredozemnom moru, a odmor iz snova pružiće vam Antalija, glavni grad istoimene regije, smešten na sredozemnoj obali. Okružen planinama, Sredozemnim morem i istorijskim spomenicima, taj deo obale često se naziva i „turskom rivijerom“, jer su istorijske i prirodne lepote prepoznate kao veliki turistički potencijal. Antalija je pretvorena u turističku meku s tematskim hotelima, pa možete odsesti u luksuznim hotelima kao što su „Venecija“ i „Topkapi palata“ i uživati u vrhunskoj usluzi i beskrajnim peščanim plažama.

Iz godine u godinu sve više putnika u potrazi za odličnim smeštajem i zanimljivom gastronomskom ponudom odlučuje da krene na letovanje u Grčku. Gostoljubivost, istorijske i kulturne veze, kao i lepota grčke obale, a posebno grčka ostrva jesu ono što naše turiste u ogromnom broju svake godine dovodi u tu zemlju. Jedno od najlepših i najpoznatijih grčkih ostrva svakako je Rodos.

Prema mitologiji, Rodos je stvorio bog mora Posejdon kao dom svojoj kćerci Afroditi, i taj grčki biser, okružen čistim Egejskim morem, zaista je poseban. Peščane plaže, gastronomski specijaliteti u autentično uređenim restoranima i tavernama, zabava do sitnih noćnih sati i neizbežna doza kulture i antičkih ostataka slike su koje će vas tu dočekati.

Glavni grad ostrva je Rodos, s ostacima antičke akropole i stadiona na vrhu Monte Smit, starom lukom i srednjovekovnim gradom, odnosno utvrđenjem vitezova sv. Jovana iz 14. veka, a od grada se prema istočnoj i zapadnoj obali pružaju turističke zone s hotelima, zabavnim parkovima, luksuznim restoranima i tavernama. Gastronomska ponuda zaista je izuzetna, pa je Rodos odavno prozvan i ostrvom s hiljadu restorana. Uz sve to odlične autobuske veze omogućuju otkrivanje svih čari ovog ostrva. Odlasci na dodatne izlete, kao što su praznik vina u Psintosu, gde ćete uživati u tipičnoj grčkoj večeri uz vino i narodne plesove, svakako će se isplatiti. Treba razgledati i Lindos, jedno od najlepših mesta na ostrvu, koji je smešten ispod akropole iz 4. veka pre nove ere, a posebno je poznat i po predivnim belim kućicama. Nežnijem polu posebno će se svideti izlet brodom do obližnjeg turskog Marmarisa, u kojem vlada prava šoping groznica.

