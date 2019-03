Civilizacija pred kataklizmom: bilo bi hrane za svega 74 dana (foto)

Kada se pomene kraj sveta, većina ljudi pomisli na nuklearni rat, klimatske promene, asteroid ili invaziju vanzemaljaca. Međutim, kako piše BBC, NASA se boji da bi kraj sveta moglo izazvati nešto mnogo prizemnije – erupcija supervulkana.

Ispod nacionalnog parka Jelouston (Yellowstone) nalazi se ogroman „rezervoar“ magme odgovorne za gejzire i vruće bazene koji ključaju, a „krivac“ za to je upravo taj rezervoar koji bi mogao da uništi čovečanstvo.

Svakih 100.000 godina negde u svetu dogodi se snažna eksplozija vulkana, a posedice te eksplozije često su fatalne. Ako dođe do erupcije vulkana ispod parka Jelouston, to će rezultovati globalnom glađu i vulkanskom zimom, odnosno hlađenjem atmosfere.

Prema procenama UN-a, nakon erupcije supervulkana, čovečanstvo bi imalo hrane za svega 74 dana.

Jedino rešenje – ohladiti supervulkan. Što se vulkan više zagreva, proizvodi više plinova. Magma nastavlja da se topi, a područje ispod magme se širi i kada temperatura pređe određeni prag, eksplozija je neizbežna.

There are so many interesting hydrothermal features on the western side of Yellowstone National Park but don’t miss the Mud Volcano thermal area (between Fishing Bridge and Canyon Junction)! We’ve been so busy writing blogs this winter, that I have yet to mention a few, incl… pic.twitter.com/Jd2ZngMZXP

— JustGoTravelStudios (@JustGoTravelSt1) March 14, 2019