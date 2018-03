NASA u panici: asteroid koji leti ka Zemlji ne možemo uništiti bez nuklearne sile (foto, video)

Nasine letelice najverovatnije neće moći bez upotrebe nuklearne sile da unište ogroman asteroid koji leti ka Zemlji, upozoravaju naučnici.

Upozorenje dolazi od Američkog nacionalnog tima za planetarnu bezbednost, a odnosi se na asteriod Benu, koji bi 2135. godine mogao da se sudari sa Zemljom, prenosi B92.

S obzirom na Benuovu veličinu — 500 metara širine, neće biti moguće preusmeriti asteroid koji je dovoljno veliki da uništi ceo grad, kažu naučnici.

Benu je takođe težak 79 milijardi kilograma, 1.664 puta teži od Titanika.

NASA već radi na letelici HAMMER (Hypervelocity Asteroid Mitigation Mission for Emergency Response vehicle), dizajniranoj tako da nuklearnim bombama raznese asteriod.

Ipak, HAMMER je visok samo 9 metara i težak samo 8,8 tona, što znači da će, prema proceni stručnjaka, biti potrebno oko 50 godina za odbijanje asterioda, odnosno da samo jedna letelica neće biti dovoljna.

Ova opcija inače je manje poželjna od skretanja putanje tela, s obzirom na to da nije moguće kontrolisati radioaktivu kišu delova asterioda koji bi mogli da se sruče na Zemlju.

„Posledice bi mogle da budu užasne“, rekla je Kirsten Hauli, fizičarka iz Nacionalne laboratorije Ministarstva energetike SAD u Livermoru i član tima za planetarnu bezbednost.

„Cilj ove studije je skraćivanje vremenskog odgovora kada primetimo opasnost, tako da bi trebalo na raspolaganju da imamo više opcija za preusmeravanje asterioda. Ultimativni cilj je zaštita života na Zemlji“, dodala je Hauli.

Prema proceni stručnjaka, šanse da se Benu sudari sa Zemljom 25. septembra 2135. iznose 1: 2.700.

Iako se ovaj broj ne čini velikim, posledice udarca bile bi jednake eksploziji bombe od 1.200 megatona, što je 80.000 puta jače od energije koju je oslobodila atomska bomba bačena na Hirošimu.

Naučnici ističu da se šanse za sudar vremenom menjaju i da se još ne zna da li će se smanjiti ili povećati, s obzirom na to da se neprestano sakupljaju novi podaci o njegovoj orbiti.

Vreme koje je potrebno da letelica stigne do asterioda takođe iznosi skoro sedam i po godina, što ostavlja malo vremena za manevrisanje nuklearnim oružjem, prenosi britanski Metro.

„Ako uradimo ono što ljudi obično rade i sve ostavimo za poslednji trenutak, biće nemoguće odbiti asteriod, osim ako ne sagradimo čitavu flotu svemirskih brodova, što trenutno jednostavno nije moguće“, kaže Hauli.

U okviru misije koja se planira za 2125. godinu, bilo bi potrebno sprovesti do 53 lansiranja Delta IV hevi raketa, koje bi nosile po jedan HAMMER ka asteriodu.

„Bile bi nam potrebne stotine tona eksplozivne materije samo da blago preusmerimo Benu. To znači da bismo morali da izvedemo desetine uspešnih lansiranja“, rekla je Megan Bruk Sijal, fizičarka iz Nacionalne laboratorije Ministarstva energetike SAD u Livermoru i koautor studije.

Nasina letelica Oziris–Reks trenutno putuje ka Benuu kako bi sakupila uzorak asterioda i donela ga na Zemlju.

