Bez imalo truda: Ovo je najjednostavniji trik za čišćenje tuša (VIDEO)

Sređivanje kuće je nešto što retko ko voli, ali to ne menja činjenicu da je to nešto što se mora. Međutim, tokom sređivanja i čišćenja je važno obratiti pažnju na svaki detalj, a to je ono što mnogi zaborave.

Nekada u nedostatku vremena, a nekada jer se samo ne setimo, čak i onda kada mislimo da smo sve perfektno prebrisali i zavirili u svaki kutak našeg doma, to uglavnom nije tako. Kada je samo čišćenje u pitanju, jedan od predmeta na koji mnogi često zaboravljaju jeste glava tuša koju svakodnevno koristimo, pa je neophodno i da je redovno čistimo.

Jedna tiktokerka je objavila video u kome je pokazala najbolju metodu za čišćenje tuševa, koja uopšte ne zahteva previše truda.

„Stvari u vašem domu koje bi trebalo da čistite, a verovatno zaboravljate na njih“, piše na početku videa.

A šta je potrebno da uradimo? Savet ove tiktokerke jeste da napunimo kesu alkoholnim sirćetom, uronimo glavu tuša u nju i ostavimo je da ostoji pola sata.

“Mnogo je lakše od ribanja i čini je tako čistom i sjajnom”, kaže ona.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.