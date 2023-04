Dodala je ovaj sastojak u veš mašinu i sve fleke su nestale, odeća neodoljivo miriše danima

Dodajte neki od ovih sastojaka prilikom pranja

1. Sok od limuna

Limun deluje kao prirodni izbeljivač , a uz to će vaš veš nakon pranja neodoljivo mirisati. Dodajte ga samo belom vešu kako ne bi delovao na izbeljivanje obojene garderobe. Fleke takođe možete tretirati limunovim sokom. Umesto da trljate limun na materijal radije predmet kratko potopite u sok.

2. So

„So neće poboljšati miris veša, ali ima jako delovanje kod uklanjanja fleka“, pojašnjava Brendi Vinč, vlasnica centra za prirodne preparate. Kako ćete koristiti so, zavisi od vrste fleke. Ako se radi o krvavim mrljama, odevni predmet treba da se potopi u hladnu vodu kojoj ste dodali so. Ako se radi o masnim flekama, so je potrebno staviti na materijal da upije masnoću te iščetkati pre pranja u veš-mašini.

3. Soda bikarbona

Baš kako je stavljate u frižider da upije sve neprijatne mirise, tako je možete dodati i vešu prilikom pranja kako bi pojačala miris prašku. Radi se i prirodnom i sigurnom proizvodu. Jednostavno dodajte 90 g sode u mašinu kad stavljate prašak za veš.

4. Vodica za ispiranje usne duplje

Zamislite da vam čarape mirišu tako sveže? Jednostavno je, dodajte malu šolju sredstva bez šećera kad dodajete prašak za veš kako biste se rešili bakterija sa veša. Možete ga staviti i u pretinac za omekšivač. Takođe, to je idealno sredstvo za osvežavanje cele mašine za veš pa ga možete koristiti i u tu svrhu.

5. Sirće

„Volim da ga koristim kao omekšivač jer će se dodatno pobrinuti za rešavanje nečistoća koje su ostale u vodi tokom pranja, a uz to pojačava miris praška“, savetuje Vinč. Stavite pola šolje belog sirćeta u odeljak za omekšivač.

6. Esencijalna ulja

Ona su idealno prirodno sredstvo za borbu protiv bakterija i plesni. Dovoljno je dodati par kapi ulja lavande, eukaliptusa ili mente kako biste sprečili nastanak plesni ali i neprijatan miris po vlazi. No, kako se ne radi o jeftinim preparatima, možete lagano da poprskate odeću nakon pranja umesto da sredstvo dodajete u veš-mašinu.

7. Alkohol

Ako poprskate alkohol po mrljama od mastila, one će sigurno nestati. Kako? Nanesite alkohol na fleku i sačekajte da ona potpuno nestane, stavite u mašinu i operite s ostatkom veša. Kako deluje kao izbeljivač, savet je da se koristi samo na belom vešu.

8. Sredstvo za pranje posuđa

Ako ste nekako „zaradili“ masne fleke po odeći, stavite jednu kap sredstva za pranje posuđa na njih i operite u mašini zajedno s ostalim vešom. Fleka će sigurno nestati, piše Ordinacija.hr.

