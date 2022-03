Ovih 5 biljaka opstaju u svako godišnje doba, prelepe su – i ne traže puno nege

Određene vrste biljaka mogu da očuvaju svoju lepotu, ali i lekovita dejstva, uprkos lošijim vremenskim uslovima, pa mogu biti pravi ovogodišnji izbor.

Mogu i “oprostiti” ako nekad zaboravite da ih zalijete, a neke od njih sasvim dobro podnose i zimu i leto, pa ne morate preterano da brinete kada nastupi promena godišnjeg doba.

Evo šta obavezno treba da posadite u vašem vrtu, kako bi izgledao lepo bez mnogo sređivanja.

1. Žednjak

Ako volite jednostavnu lepotu sukulenata, ali želite ipak malo više šarenila, sa žednjakom je nemoguće pogrešiti. Ova trajnica može da podnese skoro sve što joj priroda priredi, od delimične sene do punog sunca i lošeg tla, a može da uspeva i na teškom peskovitom tlu koje većina biljaka ne voli.

2. Vlašac

Vlašac, jestiva trajnica, otporan je u većini područja. U hladnijim klimatskim uslovima možete ih podrezati i preživeće teže vremenske uslove i ponovo izrasti u proleće. U mestima gde je toplo tokom cele godine, ovakve biljke su savršene za ciklus rezanja i rasta.

Možete kontinuirano da ga berete, on će nastaviti da raste. Ali, prilikom sečenja svakako treba da vodite računa da ne režete više od jedne trećine biljke odjednom, a zauzvrat će vlašac rasti bez problema narednih nekoliko godina.

3. Geranijum

Još jedna izdržljiva biljka s bujnim zelenim lišćem i cvećem blistavih nijansi. Ova biljka jednako je popularna i kao sobna i kao spoljna biljka, ali treba imati na umu da vrste koje uspevaju unutra možda neće preživeti na otvorenom zbog nemogućnosti kontrole količine svetlosti, senke i fluktuacija u vodi i temperaturi.

Jednom kada je posadite spolja na mestu koje joj odgovara, možete skoro i da zaboravite na nju, osim kada želite da uživate u prelepom prizoru, prenosi Espreso. Ona spada u one biljke koje ne zahtevaju previše brige. Geranijum će biti uspešan na mestu koje uključuje vlažno tlo i nekoliko sati sunčeve svetlosti dnevno.

4. Začinsko bilje

Ako ste u potrazi za biljkama koje mogu da izdrže različite promene, kako promenu vremenskih uslova, tako i godišnjih doba, odlučite se za začinsko bilje.

To uključuje žalfiju, ruzmarin, majčinu dušicu, a to su sve biljke koje se orezuju i ponovo rastu same. Naravno, ne treba zaboraviti i na lavandu koja se može poprilično raširiti po vrtu, a druge jestive biljke koje su posebno otporne su menta i kelj.

5. Agava

Ako ste dovoljno srećni da živite negde gde uspeva agava, tada posadite ovu biljku. Ova biljka zahteva vruća i sušna područja. Najbolje uspeva na slabom zemljištu i u kamenjarima.

Polako, ali sigurno raste, a životni vek joj je oko 25 godina. Može izdržati niske temperature oko nule, a u kontinentalnom području ipak je treba zaštititi od hladnoće.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.