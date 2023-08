Žene oduševljene viralnim trikom za brijanje nogu: ‘Štedi puno vremena’

Kada je reč o dlakama na telu, sve je stvar ličnih preferencija. Nekima se možda dopada prirodniji izgled, dok će se drugi odlučiti za brijanje, depilaciju ili uklanjanje laserom. Ali to može biti dugotrajno, au nekim slučajevima i bolno – naročito ako ste nespretni prilikom brijanja.

Međutim, korisnici društvenih medija nedavno su tvrdili da su naišli na način da to potpuno izbegnu i uštede vreme dok briju noge – a viralna tehnika brzo je proglašena „genijalnom“.

Korisnica TikToka po imenu Loren Henderson podelila je trik nakon što je videla video o tome kako to da uradi i priznala da je jednostavna promena njene rutine „zauvek promenila“. „Moram vam pokazati životni trik koji sam naučila na TikToku. Mislim, uči li iko drugi toliko o životu putem TikToka ili sam to samo ja? Volela bih da se mogu setiti devojke koja je objavila video, ali videla sam to i zauvek me promenilo. Radi se o brijanju nogu, pa ako brijete noge, slušajte! Tehnika brijanja je laka za izvođenje, sve što zahteva je da neprestano držite žilet uz kožu dok se brijete, tako da nakon što se popnete uz nogu, ne uklanjate brijač pre nego što je vratite nadole. Jutros sam to probala, pa uzmite svoj brijač! Znate kako nasapunjamo noge i brijemo se, i radimo sve to, zar ne? Pogrešno! Tako pogrešno! Pokušajte ovo umesto toga: brijte se, ali nemojte dizati brijač. Bukvalno mi je trebalo pet sekundi po nozi da obrijem noge jutros, to je najbrže što ikad u životu. A možete ići preko kolena, i ne smeta.“

Lorenina objava oduševila je preko 123 hiljade korisnika TikToka i mnogi su je nahvalili. Jedna osoba koja je to isprobala napisala je: „Brijala sam se na ovaj način više od 20 godina, ali sam smatrala da je to samo moja lenja metoda.“ Druga je odgovorila da je to „genijalno“.

Treća korisnica je priznala: „Isprobala sam to iz znatiželje i stvarno radi! Samo u slučaju da neko okleva. nema posekotina, ništa osim glatkih nogu.“ Dok je neko drugi ko je testirao metodu dodao: „ZNAM!! Radim to 2 nedelje… imam 45! Ma daj!! To je neverovatno.“

