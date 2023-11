Ako želite da živite dugo, ujutro radite ove 4 stvari, savetuju stanovnici „Plavih zona“

Svi imamo svoje jutarnje rutine, ali ako želite da uradite nešto što će vam zaista koristiti i možda produžiti život, budite inspirisani onima koji žive u Plavim zonama kao što je Loma Linda, Kalifornija; Ikarija, Grčka; Okinava, Japan; Nicoie, Kostarika; i Sardinija, Italija. Plave zone su oblasti u kojima je uobičajeno da pojedinci dožive stotinu ili više godina, a ovo su neke od najboljih jutarnjih navika najdugovečnijih ljudi na svetu.

Započnite jutro hranljivim doručkom, kao što je ovas

Obilan doručak poput činije ovsenih pahuljica preporučuje saradnik National Geographica i nagrađivani novinar Dan Batner. U TikTok video snimku, on otkriva da je ovsena kaša savršen doručak u oblastima Plave zone; posebno kada krećemo u hladnije mesece. Batner kaže da birate sečeni i sporo kuvani ovas i uživate u njemu sa seckanim orašastim plodovima, posebno bademima. „Kuvajte ovo dvoje zajedno“, kaže on. „Biće vam potrebno samo 10 minuta da omekšate bademe, pa dodajte malo ovsenog mleka. Ja volim slatko, pa dodam kašičicu javorovog sirupa i malo cimeta koji je antibakterijski i pojačava slatkoću bez dodavanja šećera“, Objasnio je.

Provedite kvalitetno vreme sa voljenim osobama

Jutra mogu biti užurbana, ali pre nego što otvorite laptop ili započnete dan, odvojite malo vremena da se povežete sa partnerom i porodicom. „Postavljanje porodice na prvo mesto je nešto u čemu su pojedinci u Plavim zonama profesionalci — i jasno je da ubiru prednosti ove navike koja hrani dušu“, kaže Batner. „Temelj svake kulture dugovečnosti u svetu je način na koji se oni povezuju. Morate dati prednost porodici nad poslom i hobijima.“

Popijte kafu

Ako je šoljica tople kafe već deo vašeg jutarnjeg rituala, uradite isto što i stanovnici Plavih zona koji praktikuju ovu naviku. Inače, naučni dokazi pokazuju da je ispijanje kafe odličan način za početak dana. Kafa može poboljšati raspoloženje, pomoći kod depresije i smanjiti upalu; a takođe sadrži esencijalne antioksidante.

Postavite sebi dnevne ciljeve

Istraživanja takođe pokazuju da stariji ljudi koji su sebi postavili jasnu svrhu i ciljeve imaju tendenciju da žive duže od ljudi koji to ne rade. Postavljanje ciljeva i određivanje svrhe za svaki dan je pametna jutarnja navika i može vam pomoći da produžite život! U mnogim Plavim zonama, ideja o svrsi i onome što ove osobe motiviše da ustanu ujutru je ključni deo njihovog životnog stila. Ljudi sa Okinave to zovu ikigai, a ljudi iz Nikoje to zovu „plan de vida“, objasnio je Buetner za EatThis.

