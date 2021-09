Bivši igrač Zvezde postavio rekord Slagalice pa ‘razvalio’ u Poteri (video)

Dušan Macura je od ponedeljka uveče najpoznatiji učesnik kvizova u Srbiji.

Tragač nije znao naziv preduzeća koje vrši objedinjenu naplatu komunalnih usluga.

E nek' je i Infostan nekome doneo lovu 😜#Potera pic.twitter.com/9Xmi5vt3nd — 𝔅𝔬𝔟𝔞𝔫 (@bobvuja) September 20, 2021

Prošlog proleća je stekao veliku popularnost nakon što je sa velikim uspehom učestvovao u „Slagalici“, emisiji koja se skoro tri decenije emituje na Radio-televiziji Srbije.

Nešto više od godinu dana kasnije je još jednom ostavio mnoge bez reči znanjem kada se pojavio u kvizu „Potera“.

Ovaj 211 centimetara visoki momak je u poznatom kvizu postavio rekord sa 422 poena (18 više od Radeta Goljovića prethodnog rekordera), a za Nova.rs bivši košarkaš brojnih portugalskih klubova pričao je o prvoj reakciji ljudi nakon drugog talasa slave koji je došao posle impresivnog nastupa u kvizu „Potera“, kada je sa saigračicom Minom osvojio 640.000 dinara.

„Svi živi mi se javljaju. Prošao sam već kroz to sve kada je bila ‘Slagalica’, tako da je to već postala rutina. Malo je manje sada jer je prva ‘Slagalica’ bila kada je bio policijski čas od pet popodne, zatvoreno je bilo sve tada. Ljudi su, hteli ne hteli gledali ‘Slagalicu’, pa se sve diglo puta pet. Kada sam igrao superciklus u decembru nije bilo mera i bila je mnogo manja pompa. Igrao sam tada sa pobednicima i dogurao do polufinala protiv jačih takmičara“, rekao je Macura za Nova.rs.

Govorio je i zbog čega je teško učestvovati u ovakvoj vrsti kvizova.

„‘Poteru’ gledam od prvog dana, gledao sam i englesku verziju pre nego što se pojavila kod nas. Uvek iz fotelje govorim kao ‘idi na višu svotu’. Tada sam i rekao ‘ako nekad odem u Poteru idem na višu’. Ne očekujem ništa, ali bar znam da sam probao, pa nemam za čim da žalim. Stvarno sam bio spreman da će biti težak posao jer treba odgovoriti na šest pitanja. Prvo mi je bilo u glavi da ne pogrešim prvo pitanje. Drugo je bilo baš teško i tragač me je stigao. U glavi sam zamrznuo momenat i rekao idem pitanje po pitanje, pa šta bude. Na kraju sam imao sreću da sam baš znao i nisam nagađao, bilo je to veliko olakšanje jer sam znao da sam uradio veliki posao. Prošao sam višu sumu, imam sada i partnere, saigrače. Najrasterećeniji sam bio u poslednjoj igri.“

Otkrio je kako će potrošiti novac.

„Kao i svake pare, malo ću da počastim društvo, pa neka stoji tu, ne znam. Da nije ovakva situacija sa koronom, možda bih i skoknuo negde. Ovako je veliki znak pitanja, ali uvek ima načina da se potroši. Nisam računao na zaradu, nije suma koja menja bogzna šta preterano. Ne potcenjujem ni 10.000 dinara, nažalost, takvo je vreme da nekome i to znači. Shvatio sam sve kao zabavu.“

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.