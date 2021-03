Boris Komnenić nije bio prvi izbor za ulogu Guze u Boljem životu

Norisa Komnenića, koji nas je napustio u 64. godini, publika će zauvek pamtiti kao Sašu Popadića, mirnog i ozbiljnog najstarijeg sina najpoznatije televizijske porodice Popadić. Serija „Bolji život“ obeležila je kraj zlatnog doba televizije.

Ova uloga nesumnjivo je obeležila Komnenićevu karijeru u učinila ga poznatim na prostoru čitave bivše Jugoslavije, a manje je poznato da mu je dodeljena slučajno, odnosno da je pisana za drugog glumca, koji zbog brojnih obaveza i angažmana te davne 1986. godine nije mogao da je prihvati.

Siniša Pavić više puta je potvrdio da je prilikom pisanja teksta u glavi imao sasvim druge glumce, kao i da su na konačnu podelu uticali i reditelji koji su likove videli na sasvim drugi način. Javnost je tako prvi put pre nekoliko godina imala priliku da čuje da je povučenog, smotanog i melanholičnog sina Emilije i Dragiše Popadića trebalo da igra tada zasigurno najpopularniji jugoslovenski glumac – Žarko Laušević.

Laušević je međutim, navodno morao da odbije tu ulogu zbog drugih brojnih angažmana koje je imao u to vreme, kako na filmu, tako i na televiziji. Uloga je potom poverena Komneniću, koji je godinu dana ranije briljirao u filmu “Tajvanska kanasta”.

Koliko je odluka da Komnenić zaigra Guzu bila dobra, ali i koliko je on to brilijantno uradio, najbolje potvrđuje to što danas malo ko može da zamisli nekog drugog glumca u liku Guze Popadića. Zanimljivo je i to što je Komnenić igrao sina Marka Nikolića i Svetlane Bojković, koji su od njega stariji desetak godina, što još jednom potvrđuje veličinu glumačkog izraza svih aktera “Boljeg života”.

Zanimljivo je i da je uloga Violete Popadić, koju je odigrala tada jedna od najpopularnijih mladih glumica Lidija Vukićević, bila pisana za njenu koleginicu iz Zagreba – Enu Begović.

Takođe, uloga pevačice Nine Andrejević trebalo je da bude dodeljena najvećoj estradnoj zvezdi bivše Jugoslavije – Lepoj Breni, ali ni ona nije mogla da je prihvati zbog svojih brojnih obaveza, već je odigrala Snežana Savić.

