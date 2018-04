Treba li Srbiji veći natalitet ili viši životni standard?

„Standard jedne drzave u obrnutoj je proporciji sa natalitetom: što je natalitet veći – standard je manji i obrnuto!

Kome to treba veći natalitet u Srbiji kada i ovako svi žele da odu, a nezaposlenost je velika?

Šta bi bilo da ima duplo toliko ljudi koji traže posao, kakav bi onda bio standard u Srbiji?

Kao u Bangladešu, gde je natalitet veoma visok ili u nekim afričkim državama?

Pa KOME onda i ZAŠTO treba veći natalitet u Srbiji?

Normalnim ljudima važniji je STANDARD KOJIM SE ŽIVI.

Hm, ali, ako postoji slab natalitet, ako on pada, ako narod stari, on izumire. I šta će nam onda ,,standard“ ako ćemo izumreti? Ako nas taj ,,standard“ vodi u smrt, onda on nije zdrav sistem. I kraj priče. Sve što vodi u smrt nije zdravo.

To jeste donekle tačno, sve više Srba ide na Zapad i tamo imaju po 2-3 dece, a kada bismo ušli u EU, još više Srba bi pohrlilo ka Zapadu.

Pretpostavka je da će Srbi koji ostanu u Srbiji na kraju biti samci bez braka i dece, ili će se ženiti sa Albankama, a ima i ta opcija da će se mnogi sjatiti u BG i NS i samo tu biti u mogućnosti da imaju porodicu sa više od 1 deteta.

Pa opet, ima država sa mnogo manje stanovnika nego mi i sasvim lepo žive…“(BLAJBI)

