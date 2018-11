Ima samo 25 godina i najmlađa je baka na svetu (foto, video)

View this post on Instagram

Untuk menjadi seorang nenek, seseorang biasanya harus berusia di atas 50 tahun terlebih dahulu. Namun, di Rumania, ada seorang bernama Rifca Stanescu ini disebut sebagai nenek termuda di dunia. Bagiamana tidak, di usianya yang ke 23 ia sudah mempunyai seorang cucu. Baca selengkapnya disini https://goo.gl/NmBCAS atau klik link dibio! #puanpertiwi #puanpertiwimagz #puanpertiwionline #majalahpuanpertiwi #unique #budaya #menikahmuda #nenekmuda #rifcastanescu #rumania #cucu #family #tradisianeh #tradisi #tradisibudaya