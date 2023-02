Ovo se događa u vašem telu ako preskočite jutarnju kafu

Mnogi od nas započinju dan kafom i ne mogu da zamisle jutro bez ovog toplog napitka. Šta bi se, međutim, dogodilo s našim organizmom ako bismo ovaj ritual preskočili neko vreme?

Postoji vrlo dobar razlog zašto mnogi ljudi obavezno piju kafu ujutro. Kofein, kao najvažniji sastojak kafe, ima stimulativno delovanje na naše telo. On nas razbuđuje, daje nam energiju i povećava koncentraciju, zbog čega je vrlo lako postati zavistan od ove supstance, piše Metropolitan, a prenosi City magazin.

Kafa izaziva lučenje hormona dobrog raspoloženja

Kada kofein uđe u vaš krvotok, počinje svoje putovanje do mozga, gde blokira inhibitorni neurotransmiter koji se zove adenozin. Ovo pokreće oslobađanje hormona dobrog raspoloženja kao što su dopamin i serotonin.

Takozvani poluživot kafe – vreme potrebno da se količina kofeina u telu smanji za 50 posto – je u proseku oko pet sati. Koliko brzo će kofein napustiti vaš organizma zavisi od mnogih stvari, uključujući godine, zdravstveno stanje, interakcije s lekovima i životne navike (kao što je pušenje).

Šok za sistem

Stoga ne čudi da kada ste lišeni jutarnje kafe, ne osećate se loše samo zato što vam je poremećena jutarnja rutina, već imate i fizičke simptome. Kao što će vam reći svako ko je prestao da pije kafu, neželjeni efekti mogu biti prilično primetni i dosadni.

Prema istraživanju objavljenom 2020. bez jutarnje kafe, osećaćete se umorno i usporeno, a možda ćete imati i glavobolju.

Istraživači su otkrili da što više kofeina konzumirate, to će vam odvikavanje biti teže ; čak i smanjenje unosa kafe na jednu šoljicu dnevno izaziva simptome. Simptomi odvikavanja od kafe javljaju se 12 do 24 sata nakon poslednjeg unosa kofeina i mogu trajati do devet dana, navodi se na portalu The Healthy.

Kafa nije loša za vaše telo

Samo zato što možete da razvijete zavisnost od jutarnje kafe ne znači da ne treba da uživate u njoj. U stvari, čak je poželjno da nastaviti s ovom navikom. Istraživanja su pokazala da konzumiranje kafe ima mnoge zdravstvene prednosti, posebno za osobe s hroničnim oboljenjem jetre.

Jedna studija je otkrila i da su osobe koje su stalno pile najmanje tri šoljice kafe dnevno imali manji rizik od dijabetesa tipa 2, bolesti bubrega, žučnih kamenaca, raka (uključujući melanom, leukemiju i rak prostate, endometrija, usta i jetre), kardiovaskularnih bolesti, koronarnih bolesti srca i moždanog udara u poređenju s ljudima koji se uzdržavaju od kafe.

Poželjno je, naravno, biti umeren. Istraživači su otkrili da su zdravstvene prednosti kafe najveće kada pijete tri do četiri šoljice dnevno.

