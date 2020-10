Pazite šta pipate: Ovo je najprljavija stvar u prodavnici

Jedno od mesta s najviše bakterija u prodavnici, za koje se stručnjaci slažu da bi ga trebalo izbegavati, čeka vas već na samom ulazu. Reč je o korpama za kupovinu. Tačnije, ručkama korpi koje mogu biti najprljavija stvar koju ćete dodirnuti prilikom kupovine namirnica. I za razliku od drugih često dodirivanih stvari, poput platnih kartica, kupci korpe ne dodiruju samo kratko nego tokom cele kupovine.

Takođe, za razliku od ostalih područja koja ljudi često dodiruju, mnogo je manja verovatnoća da će se drške korpi u prodavnici redovno čistiti, a čak i kad su dezinfikovane, teško je temeljno obaviti posao, piše Eat This, Not That.

„Skoro je nemoguće obrisati sve površine koje bi ljudi mogli da dodirnu“, kaže Lijen Poston, savetnica za Invigor Medical: „Korpe se ređaju, a zatim koriste. Čak i ako su temeljno očišćene, mogle bi da budu kontaminirane prilikom pomeranja. Takođe, za razliku od kolica za kupovinu, teško je držati korpu dalje od ličnih predmeta i odeće.“

„Bolje je koristiti kolica jer teško mogu da dodiru vašu odeću, a pre upotrebe možete jednostavno samo dezinfikovati ručku“, smatra Rašmi Bajakodi, velnes stručnjak u Best for Nutrition.

