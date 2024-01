Pet meseci varala muža, ni sama ne veruje šta je odalo: „Propala sam u zemlju, zar ovako da sazna?!“

Nakon što je rodila sina, koji joj je, kako tvrdi, sve na svetu, žena po imenu Varajeti (34) osećala se kao višak u porodici, a cela situacija, uključujući i stres majčinstva, dovela ju je do toga da prevari muža.

Njena afera je trajala pet meseci, a da njen suprug nije saznao za njen tajni telefon, verovatno bi nastavila sa njom.

Ipak, priznala je da joj nije bila namera da povredi svog supruga.

„Samo sam htela da uradim nešto za sebe, kao osobu, a ne kao mamu“, rekla je Varajeti koja je pronašla muškarca sa kojim se viđala vikendom preko veb-sajta za upoznavanje.

„Od kada smo dobili sina, koji je apsolutno svetlo naših života, osećala sam se kao necenjeni treći točak i lepak koji drži porodicu na okupu. Pretpostavljam da sam se na neki način osećala kao da sam izgubila svoj identitet. Kao živahnoj, druželjubivoj osobi, bilo mi je jako teško da sada budem samo mama“, požalila se ova žena koja je uverena da muškarci nikada neće razumeti teret koji žene preuzimaju kao majke.

Zauvek će pamtiti 23. april

Tog dana je aktivirano upozorenje koje je upozoravalo javnost na potencijalne opasnosti kao što je poplava, a oglasio se i alarm na tajnom telefonu koji je koristila za svog ljubavnika.

Tog dana je prvi put ostavila telefon u kaputu, umesto u autu.

„Upravo sam koristila svoj ‘pravi’ telefon kada je alarm počeo da zvoni. Pokušala sam da se pravim luda i da se pretvaram da ne razumem šta se dešava. Žurila sam da dođem do kaputa pre muža, ali je on stigao dole brže od mene i pronašao mobilni telefon u kaputu. I to je bilo to. Igra je završena!“ objasnila je.

„U tom trenutku nisam znala šta da radim. Srce mi je ubrzano kucalo i osetila sam kako mi lice gori. Stajala sam ukočena sa čudnim izrazom lica, a jedino čega se sećam je da je vikao: ‘Hajde! Reci mi onda!’ . Pitao me je da li imam ljubavnika, a ja sam samo klimnula glavom. Bio je to najgori trenutak u mom životu“, priznala je 34-godišnja Varajeti, koja nije želela da otkrije svoje puno ime, a prenosi Kurir.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.