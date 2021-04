Ponovo se širi snimak princa Filipa kako psuje fotografa (video)

Britanski princ Filip preminuo je danas u 100. godini, a društvene mreže prepune su reakcija.

Mnogi na društvenim mrežama opraštaju se od princa Filipa, a ponovo je postao viralan snimak na kojoj suprug kraljice Elizabete uz psovku fotografu poručuje da požuri.

Jedan korisnik je na Tviteru podelio klip na kom se čuje kako Filip požuruje fotografa.

My favourite memory of Prince Philip will always be of him saying ''Just take the F***ing picture'' to the photographer. pic.twitter.com/EOIeYg0tJn

