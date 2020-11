Porodične tragedije Džoa Bajdena: Žena i ćerkica poginule, a sin mu umro od tumora

Privatni život Džoa Bajdena obeležile su velike porodične tragedije.

Demokratski kandidat za predsednika SAD-a 1966. godine je diplomirao pravo, a uskoro nakon toga zaprosio je svoju devojku Niliju Hanter. Par se venčao iste godine, a brzo su dobili i decu – dva dečaka i devojčicu. Nilija je bila velika podrška u političkoj karijeri Džoa Bajdena.

Međutim, porodična idila se naprasno prekida za Božić 1972. godine. Nedelju dana pre Božića, Nilija je sa troje dece izašla u prodavnicu po namirnice, a na njihov automobil naleteo je kamion. Majka i jednogodišnja ćerkica Naomi su poginule na mestu, a dvojica dečaka, sinovi Bo (Džozef) i Hanter (Robert) bili su teško povređeni.

Bajden je morao da se od tragedije brzo oporavi zbog sinova i potpuno im se posvetio.

Tri godine kasnije upoznao je današnju suprugu doktorku Džil koja se brzo zaljubila u njega. Venčali su se i ona je preuzela brigu o njegovoj deci, a nedugo potom dobili su ćerku Ešli koja je rođena 1981. godine.

Bajdenova porodična idila potrajala je sve do 2013. godine kada je njegovom sinu Bou dijagnostifikovan tumor na mozgu. Bo Bajden preminuo je dve godine kasnije, a imao je samo 46 godina. Bajden, koji je u to vreme bio potpredsednik SAD-a, bio je potpuno skrhan.

