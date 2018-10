Prvi put do sada: NASA snimila snažan bljesak kako izlazi iz crne rupe (foto)

Istraživanja sugerišu da su magnetna polja razlog zašto neke crne rupe usisavaju materijal iz svemira.

Pokojni Stiven Hovking posvetio je mnogo vremena istražujući crne rupe. Zapravo, njegova teorijska predviđanja da crne rupe emituju zračenje često nazivaju Hokingovom zračenjem.

Do sada jedina stvar za koju su naučnici mislili da znaju sa sigurnošću jeste da je njeno gravitacijsko „povlačenje“ tako jako da čak ni svetlo ne može pobeći. A novo Nasino otkriće dokazuje suprotno.

Naime, Nasa i Nuklearni Nasin teleskop Nustar (Nuclear Spectroscopic Telescope Array) uočili su ogromnu erupciju svetlosti koja izlazi iz centra supermasivne crne rupe u sazvežđu Pegaza, koje je udaljeno od Zemlje 324 miliona svetlosnih godina. Nešto što bukvalno nikada ranije nije bilo viđeno.

Rezultati sugerišu da kada se korone, koje su izvori izuzetno energičnih čestica, stvaraju oko crne rupe, pucaju iz rupe, zbog čega se javlja snop svetlosti rendgenskih zraka.

„Ovo je prvi put da smo uspeli da povežemo lansiranje korona i blesak svetlosti. Ovo će nam pomoći da shvatimo kako supermasivne crne rupe napajaju neke od najsjajnijih objekata u svemiru“, rekao je Dan Vilkins sa univerziteta Svete Marije u Halifaku.

Kako piše britanski Unilad, crne rupe ne emituju svetlost, ali pošto rupe privlače čestice oko sebe i dodatno ih nadograđuju, naučnici ih vide kako su okružene prstenom svetlosti.

Iako su korone dugo već poznate, za sada nemamo previše informacija o njima, te će nam novo otkriće pomoći da saznamo više.

