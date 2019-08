Skandal bivšeg nemačkog kancelara: Šreder optužen za – brakolomstvo (foto)

View this post on Instagram

Pressetermin 05.04.2019: Festakt 100 Jahre Bauhaus im congress centrum weimarhalle in Weimar. Gäste waren unter anderem Altbundeskanzler Gerhard Schröder und Ehefrau So-yeon Schröder-Kim, Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow und weitere geladene Gäste. #arbeitsnachweis #fotografie #100jahrebauhaus #bauhausmuseumweimar #weimar #gerhardschröder #soyeonschröderkim #bodoramelow #thüringen #bildthüringen #bildzeitung #newspaper #festakt #news #paparazzi #photography #nikon #nikonz6 #johanneskrey