Slavni pevač o najtežim životnim trenucima: „Bio sam u paklu zbog bolesti sina“

Poznati pevač Majkl Buble proživeo je najveću noćnu moru svakog roditelja kad je njegovom sinu Noi dijagnostifikovan rak.

42-godišnji muzičar je za časopis Pipl prvi put progovorio o bici za život svog 4 i po-godišnjeg sina i novom pogledu na život nakon mukotrpnog 18-mesečnog lečenja.

– Bio sam u paklu. Ne govorim baš puno o tome, čak ni svojim prijateljima, jer sve to previše boli. To je moj dečak. Moj superheroj. Ne treba to ponovno proživljavati. Ali bio sam u paklu. Zapravo, pakao mi se sad čini kao prilično prijatno mesto s obzirom na to što sam ja proživeo. – priznao je Buble.

Pevač i njegova žena Lujzana Lopilato, inače roditelji i dvogodišnjeg Eliasa, uznemirujuću vest podelili su sa javnošću novembra 2016. godine.

– Zaista sam mislio da se više neću vratiti muzici. Porodica je ono što je važno. Zdravlje moje dece je na prvom mestu. Odnos sa mojom porodicom, ženom, decom, sve to je na prvom mestu – dodao je pevač.

Noino lečenje uspešno je završeno je marta 2017. godine, a čitava bitka Majklu i njegovoj supruzi potpuno je promenila pogled na život i na ono što je zaista važno.

– Sada na stvari gledam potpuno drugačije i ničega se ne bojim. To iskustvo mi je omogućilo da ponovno pronađem ljubav prema muzici. Kad sam prvi put saznao za Noinu bolest, nešto se jednostavno prelomilo. Sećam se da sam sedeo u bolničkoj čekaonici i mislio kako je bilo glupo što sam pre brinuo o broju prodatih ploča ili o tome kako me novine prikazuju. Sve je to sra**e. U jednoj sekundi mi se sve razbistrilo – rekao je četvorostruki dobitnik Gremija koji će ovo svoje bolno iskustvo preneti u pesmama na sledećem albumu.

Par je pre nekoliko dana sa javnošću podelio o vest da čekaju treće dete, ovog puta devojčicu.