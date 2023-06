Šta ako na koži nađete krpelja? Ovo je jedini sigurni način za uklanjanje

Krpelji su deo prirode i ako duže vreme boravimo na otvorenom, čak i ako su nam ruke i noge prekrivene odećom, krpelj se može uhvatiti za kožu, a to nije nimalo prijatan osećaj. Lekari ističu da nije svaki krpelj opasan već samo oni insekti koji su zaraženi, prenosi WebMD.

Na našim prostorima su najprisutniji krpelji iz tri grupe:

Ixodes

Dermacentor

Rhipicephalus

Naravno, ima i drugih vrsta koje uglavnom ne ugrožavaju pse, ali su zabeležene na ostalim domaćim životinjama, kao što su ovce, koze i goveda. Mnoge vrste su primećene i na divljim toplokrvnim životinjama kao što su krtice, miševi, ježevi, lisice i vukovi.

Ove tri vrste prenose izazivače oboljenja i kod ljudi i kod kućnih ljubimaca sa sličnim ili različitim simptomima i posledicama.

Zato je krpelja bitno što pre skinuti s kože, a za to postoje različite metode; od spaljivanja cigaretom do gušenja u ulju ili vazelinu. Ipak, kako je rekla dr. Kerol DerSarkisian, samo je jedan ispravan način za sigurno uklanjanje krpelja. Sve što vam je za to potrebno je špicasta pinceta (ne ona sa kvadratnim vrhom za čupanje obrva), a možete odmah pripremiti i alkohol za trljanje (ako ga nemate, mesto na kojem je bio krpelj možete oprati vodom i sapunom).

Kako odstraniti krpelja?

Alkoholom očistite mesto uboda.

Pincetu prislonite na kožu kako biste mogli zahvatiti što bliže glavi krpelja.

Polako i snažno povucite, nemojte trzati.

Ponovo očistite mesto ugriza i ruke alkoholom ili sapunom i vodom.

‘Ako se deo glave odlomi i ostane, možete pokušati da ga uklonite pincetom, ali ako ne možete, to nije problem’, kaže lekarka.

Šta uraditi s izvađenim krpeljom?

Idealno bi bilo krpelja poslati na analizu kako bi se videlo da li je bio zaražen, a u zavisnosti od toga, lekar može propisati i antibiotsku terapiju. Ako se odlučite da ga pošaljete na analizu, stavite ga u zatvoreni sud zajedno s vlati trave da ostane živ. Ako se ipak odlučite da ga se sami rešite, možete ga:

utopiti u posudi s alkoholom

baciti u toalet

čvrsto zamotati lepljivom trakom pa baciti u smeće

‘Šta god radili, izbegavajte da ga gnječite prstima jer je to još jedan način na koji se možete zaraziti’, kaže dr. DerSarkisian, prenosi Večernji.

Kada treba nazvati lekara?

Ako imate neki od simptoma lajmske bolesti kao što su:

groznica

temperatura

glavobolja

bolovi u mišićima

osip

