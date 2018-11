Grinč (video)

Originalni naslov: Dr. Seuss’ How The Grinch Stole Christmas

Početak prikazivanja filma: 22.11.2018

Dužina trajanja filma: 90 min

Država/Godina: USA/2018

Žanr: animirani, porodični, komedija

Glumci: Milan Tubić, Nebojša Ilić, Mina Lazarević, Zoran Kesić

Režiser: Scott Mosier, Yarrow Cheney

Distributer: Taramount film

Sinopsis

Universal Pictures i Ilumination predstavljaju nam fenomenalnu animiranu avanturu, baziranu na književnim, prazničnim klasicima doktora Susa.

O filmu

GRINČ je priča o neobičnom mrzovoljnom ciniku koji kreće u misiju da ukrade Božić, a čije se srce do kraja te avanture menja zahvaljujući neobuzdanom duhu devojčice koja veruje u Božić i čaroliji praznika. Duhovit, toplo i vizuelno očaravajući film pričaće nam univerzalnu priču o prazničnom duhu i nesavladivoj snazi optimizma. Grinč živi usamljeničkim životom u svojoj pećini, a jedino ko mu pravi društvo je njegov verni pas, Maks. Pećina je prepuna izuma i inovativnih sprava koje zadovoljavanju njegove svakodnevne potrebe, a jedino kada sreće svoje susede jeste kada ostane bez hrane i mora da ide do grada u nabavku. I svake godine, pred Božić, Grinča sve više i više nervira sve veća i svetlija i glasnija praznična atmosfera. Kada grad objavi da je u planu ukrašavanje tri puta veće jelke nego do tada, Grinč shvata da je jedino šta mu preostaje kako bi sebi obezbedio malo mira i tišine, da ukrade Božić. Kako bi to izveo, rešio je da se maskira u Deda Mraza.

