Zec Petar (video)

Žanr: animirani, porodični, sinhronizovan

Trajanje: 95 min

Glavne uloge:

Džejms Korden (James Corden), Fayssal Bazzi, Domhnall Gleeson, Sam Neill, Margot Robbie, Rose Byrne

Glavne uloge u sinhronizaciji:

Stefan Bundalo, Aleksandar Radojičić, Tamara Aleksić, Milica Janketić

Scenario:

Rob Lieber, Will Gluck, Beatrix Potter (autorka lika i originalnih priča)

Režija:

Will Gluck

SINOPSIS

Animirano-igrani film Zec Petar priča nikad pre ispričanu priču o Zecu Petru koja počinje tako što Petar i njegova porodica preuzmu farmu starog gospodina Gregora pa počnu da je uništavaju bacajući voće i povrće na sve strane i praveći nered. Kada na farmu po svoje nasledstvo dođe mlađi gospodin Tomica Gregor, koji je daleko bistriji i oštroumniji, za Petra to znači samo dodatni izazov, nikako prestanak zabave. Ali, mladi Gregor nije samo neverovatan neprijatelj, već i potencijalni suparnik. On se zaljubljuje u lokalnu slikarku Bibu koja je istovremeno i zekina surogat majka. Sada Petar ima dvostruko više razloga da otera uljeza što na kraju završava bitkom, kako za farmu, tako i za naklonost lepe Bibe. Rivalstvo Zeca Petra i mladog Tomice odvešće ih u veliku avanturu daleko izvan njihove idilične jezerske četvrti ravno u londonsku metro stanicu pa sve do opasnih ulica grada i nazad. Ali na kraju, Petar mora da shvatiti da šargarepa i slava nikada neće biti važni koliko ljubav i porodica.

O FILMU

Upoznajte Zeca Petra. On je nestašan, impulsivan, nekada pravi nestaško ili jednom rečju, tipičan zec adolescent. Ovo nije zeka iz bajki koje su vam čitale mame i bake. Ovo je zec koji će da probudi buntovnika u vama i želju za ludom zabavom.

Zec Petar ili originalno Peter Rabbit na veliko platno stiže iz obožavane i rado čitane serije knjiga čiju popularnost najbolje opisuju brojke: 45 miliona prodatih knjiga, prevodi na 36 jezika i 114 godina postojanja bez naznaka da im popularnost opada. Ovaj obožavani zec u plavom kaputu i bez pantalona je svojevrsna ikona koja je ušla (i ostala) u srcima onih najmlađih ali i onih malo starijih. Ali u filmu publiku zabavlja ipak malo drugačiji zec, kako i sami producenti naglašavaju. Zec Petar je nestašan, pomalo nevaljao i obožava da stvara probleme. Upravo takav zec u ovoj priči suočiće se sa velikim životnim izazovima i nevoljama.

U animirano-igranom filmu Zec Petar publiku očekuje prava akcija, britak humor, sjajna gluma i likovi koji će oduševiti sve postojeće fanove ali i stvoriti nove. Pored Zeca Petra ludu zabavu osiguraće i Petrovi prijatelji, takođe vrlo karakteristični i još više zabavni. Ova savremena animirano-igrana komedija nasmejaće vas do suza.

Oficijelni sajt: Peter Rabbit (2018)

Premijera: 24. mart 2018. godine