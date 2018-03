„Oblik vode“ osvojio Oskara za najbolji film (video)

Fej Danavej i Voren Biti ovoga puta nisu uprskali. Iz prve su pročitali ime najboljeg filma: „Oblik vode“ (The Shape of Water) Giljerma del Tora. Osim te kategorije, koja je do samog kraja bila neizvesna, ostale nagrade na 90. dodeli Oskara prošle su bez većih iznenađenja, prenosi Blic.

Fransis Mekdormand i Sem Rokvel (Tri bilborda ispred Ebinga u Misuriju) osvojili su nagrade za glavnu glumicu i sporednog glumca, Gari Oldman (Najmračniji čas) je ostvaraio najbolju glavnu mušku ulogu a Alison Dženi (Ja, Tonja) najbolju sporednu žensku.

„Oblik vode“ je ujedno i film sa najvećim brojem Oskara na 90. dodeli: sem za film, nagrađen je za režiju, scenografiju i muziku. „Denkerk“ je osvojio tri: za montažu, miks zvuka i montažu zvuka.

Po dobijanju Oskara za režiju, Meksikanac Giljermo del Toro je izjavio:

– Ja sam imigrant, kao Alfonso Kuaron i Alehandro Injaritu, moji zemljaci. Kao Gael, Salma i mnogi od vas. I poslednjih 25 godina živim u zemlji svih nas. Deo nje je ovde, deo je u Evropi, deo je negde drugde. Jer mislim da je najbolje što naša umetnost i industrija čine ta što brišu granice u pesku. Treba da nastavimo to da radimo i kada nam drugi kažu da ih ucrtamo dublje.

Međutim, mesto na kojem bih najviše voleo da živim je studio „Fox Searchlight“ jer su 2014. saslušali jedan suludi predlog sa nekim crtežima, pričom i maketom. I verovali su da je bajka o vodozemcu božanstvu i nemoj ženi u stilu Daglasa Sirka, mešavina mjuzikla i trilera, zicer.