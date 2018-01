Serija koju svi obožavaju proglašena za najbolji sitkom svih vremena (video)

Kultna serija Prijatelji proglašena je za najbolju humorističku seriju svih vremena. Nju su odabrali korisnici sajta Ranker, a glasalo je ukupno njih 559 hiljada.

Na drugom mestu našla se serije Sajnfeld, a prate je Simpsonovi, Kafić Uzdravlje (Cheers) i Štreberi.(The Big Bang Theory).

Ovo nije prvo takvo priznanje za sitkom koji se prikazivao od 1994. do 2004. godine. I na sajtu IMDB su Prijatelji najbolje rangirana humoristička serija svih vremena, a iza nje su Moderna porodica (Modern Family), Dva i po muškarca (Two and a half men), Puna kuća (Full house) i Rozen (Roseanne).