Serija „Nemanjići“ izazvala oštre kritike: Otkud Nemanji „bre“ i „petlja“?

Srbija je očekivala da će „Nemanjići – rađanje kraljevine“ biti istorijski spektakl. Najveći poduhvat u istoriji srpske televizije, naša najvažnija serija. Tako je i najavljivana. A, onda je u novogodišnjoj noći prikazana prva epizoda. I lavina je krenula. Zadovoljni gledaoci i oni ogorčeni, kojih je neuporedivo više, „ukrstili su koplja“ na društvenim mrežama. A, rat se preneo na portale… Ravnodušnih nema.

Oni koji su spremni da seriji daju šansu kažu da nije pošteno suditi samo na osnovu jedne epizode i da ima scena koje veličaju čast i hrabrost, snagu vere… A, protivnici poručuju: bolje da ovakva kakva je nije ni snimana, da je gluma nekih aktera nedopustivo loša, jezik neprimeren vremenu u kojem se radnja dešava, efekti – skromni…

Na zvaničnoj fejsbuk-strani, serija je u prva dva dana posle emitovanja dobila prosečnu ocenu posetilaca 2,8 od maksimalnih 5, prenose Novosti.

Inače, serija je nastala u režiji Marka Marinkovića, po scenariju Gordana Mihića, a producira je RTS. Za nju je angažovano 218 glumaca i 2.700 statista. Tokom 12 epizoda biće prikazano 200 godina vladavine srpske srednjovekovne dinastije. Ovim projektom obeležava se 800 godina od nastanka srpskog kraljevstva i krunisanja Stefana Prvovenčanog.

Slični tekstovi Borimo se da sačuvamo zemlju kao i Nemanjići

– Cela ekipa i ja znamo da smo učinili sve da napravimo sve što je do nas, uložen je ogroman trud, rad, elan – kaže, za „Novosti“, scenarista Gordan Mihić.

– Ne treba suditi samo po prvoj epizodi, ima ih ukupno 12, tek kada se sve pogleda može se reći kakvo je delo u pitanju. Poštujem svačije mišljenje i nikada se ne bih suprotstavljao tome, jer svaki razuman čovek želi da čuje šta drugi misle. Potpuno je normalno da ima zamerki. Ali, vreme će pokazati ko je u pravu, kada se pogleda cela serija. Znamo šta smo, i sa kakvim žarom i trudom, uradili. Nije mišljenje samo „Tviter“, koji ne bih ni komentarisao, mnogi drugi ljudi mi se javljaju i hvale. Malopre su me zvali iz Župe, kažu da su oduševljeni, pozdravljaju me na ulici, čestitaju

Mladen Nelević kojem je poveren lik Stefana Nemanje kaže da još nije imao priliku da pogleda prvu epizodu:

– Ne znam ništa o reakcijama na seriju, a nisam je ni gledao jer se nije prikazivala u Crnoj Gori. Neki ljudi su mi čestitali. Ako mislite na to što se piše na „Fejsbuku“ i slično, to su apsolutne gluposti, uvek postoje dežurni „pljuvači“ koji „pljuju“ sve živo.

Glumac Miki Krstović, koji u seriji igra Adama, takođe, ističe da je pogrešno komentarisati i donositi sudove na osnovu prve epizode.

– Kada bude krenula serija, uđe u neki tok, imam informaciju da će to biti otprilike početkom februara, nisam siguran, onda možemo da razgovaramo – kaže Krstović. – Treba, ipak, pustiti da prođe neko vreme da ljudi vide u narednim epizodama kako se razvija priča, pa da iznesu mišljenje. Površno je donositi zaključke posle prve epizode.

U nizu zamerki na prvu epizodu „Nemanjića“ najviše ih je izrečeno na jezik kojim se u seriji govori. Mnoge od reči koje glumci izgovaraju odomaćile su se u srpskom narodu i po nekoliko vekova kasnije. Tu je „bre“, koje nam je stiglo tek sa Turcima, koristi se i „tata“ i „argument“ i „uvaliće nam debelu vizantijsku princezu“, „Sviđaš mi se. Imaš petlju“… Savremene reči, smatra dr Sreto Tanasić, predsednik Odbora za standardizaciju srpskog jezika, ne približavaju duh vremena u kome se radnja „Nemanjića“ dešava, te ih nije trebalo ni koristiti.

– Jezik tog doba sačuvan u dokumentima je crkvenoslovenski i on bi danas bio teško razumljiv. Ali osim crkvenoslovenskog, koji je imao uzvišenu upotrebu, postojao je i razgovorni, narodni jezik, koji je za ovu svrhu primereniji – objašnjava dr Tanasić. – Postoje i sačuvani dokumenti na narodnom jeziku, što su autori serije mogli da pogledaju ili da se konsultuju sa jezičkim stručnjacima. Dobrom stilizacijom jezika na pravi način može da se dočara prošlo vreme, tako da nije dobro da se koriste reči nastale u 19. i 20. veku. Mogli su da koriste razgovorni jezik, ali koji će malo da „miriše“ na starinu.

Osim savremenih izraza, gledaocima je zaparao uši i beogradski „naglasak“ protagonista serije. I to je, prema proceni našeg sagovornika, neprimereno, jer se u Starom Rasu, pre više od osam vekova, zasigurno nije tako govorilo.

Smatram da je publika sjajno primila seriju, jer ju je gledalo dva miliona i dvesta hiljada ljudi, u novogodišnjem terminu u kom su i ostale televizije imale bogat program. Mišljenje je pozitivno, a takvo će i ostati – kaže Marko Marinković, reditelj serije. – Što se tiče reakcije društvenih mreža, treba ih oslušnuti, ali to su, ipak, društvene mreže. Imam puno poštovanje prema njihovim komentarima. To jesu gledoci RTS-a, ali veliko je pitanje kada gledamo komentare, imamo li pravu sliku svega. Imao sam takve situacije i na ranijim projektima, ali odlučujuća je percepcija publike, koja me do sada nije izneverila.

„Nemanjići – rađanje kraljevine“ je velika priča i ne može se sagledati samo na osnovu jedne epizode, bez obzira na to kako se tumači rad svakog od nas ko je učestvovao u njoj. Treba strpljenja i volje da se pogleda na pravi način.

Da se ne zbunite – nastavak serije, odnosno druga epizoda, biće emitovana tokom februara, a ne naredne nedelje, kako smo pretpostavljali. Iz RTS-a su nam ovaj potez objasnili time da su u prazničnim danima emitovali tri prve epizode serija koje će biti prikazane u 2018. godini (uz „Nemanjiće“ videli smo i „Pet“ i „Komšije“), kao neku vrstu najave za njih.

Uloga Stefana Nemanje poverena je Mladenu Neleviću, njegove supruge Ane Nemanjić Dubravki Mijatović; njihove sinove Stefana Prvovenčanog, Vukana Nemanjića i Rastka Nemanjića Svetog Savu, igraju Vojin Ćetković, Nebojša Glogovac i Dragan Mićanović (tim redosledom); prvu srpsku kraljicu, a mletačku princezu, Anu Dandolo tumači Sloboda Mićalović.