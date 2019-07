Detaljan ženski horoskop – ogoliće vas „do koske“!

Predstavljamo vam žene iz ugla zvezda! Nećete verovati šta sve horoskopski znak može da otkrije.

Ovan

Ona ima odlučan karakter, voli sve što je čisto, jasno, precizno. Brzo i aktivno reaguje na sve što se događa. Obično pridaje veći značaj akciji, nego razmišljanju. Brige je obuzimaju samo trenutno, ali ne ostavljaju neke duboke tragove. Ne podleže lako talasima obeshrabrenja i pesimizma. Obdarena je samopouzdanjem. Hrabra je i preduzimljiva. U stanju je da ide korak po korak da bi ostvarila životne ciljeve. Preduzima i određene rizike da ne bi zalutala u lavirintima neodlučnosti.

Njen entuzijazam i dinamičnost su dovoljno snažni pokretači da prebrodi sve teškoće. Često pokreće inicijativu i kad se nađe na raskršću dva puta, brzo se odlučuje. Prihvata izazove i rizike, neretko pokazuje odustvo stila. Ne podnosi komplikovane situacije. Ne voli ljude koji nalaze zadovoljstvo u konfuznim pričama i događajima. Ponaša se nonšalantno i direktno. Dešava da svojim impulsivnim reakcijama nekog grubo povredi, iako nije imala takvu nameru.

Njen karakter ima veliki uticaj i na ponašanje u ljubavi. Ona se nikako ne može svrstati u red žena – robinja. Suviše je nezavisna da bi mogla podneti da je neko stavi u „kavez“, pa makar i zlatni. Traži uzajamno poverenje, koje će obezbediti život udvoje bez scena i sumnji. Ljubomorna je i to pokazuje. Zahteva jasne odgovore na pitanja. Njenom partneru nije lako, ako počne da je mimoilazi i izbegava. Ako je partner prevari, osetiće da joj je ponos povređen, da je ranjeno njeno samoljublje i sigurno neće lako preći preko toga.

U svemu želi da ima svoju ulogu, da se u svakoj prilici čuje njena reč. Ako naiđe na ličnost koja je slabija od nje, postoji opasnost da je potčini. Takva situacija joj se neće svideti, jer u dubini duše ona nije pristalica takvih veza. Za nju je idealan muskarac, onaj koji ima jak karakter. Njena odvaznost, entuzijazam, spontanost igraće veliku ulogu u njenim emotivnim vezama.

Nežnosti prema voljenom čoveku može javno da pokazuje i on će zbog toga biti ganut. Ali, tražiće isto da i on pokazuje svoja osećanja prema njoj. U ljubavi kao i u životu traži punu angažovanost. Ona daje sve ili ništa. Ponekad je beskrajno plemenita, a ponekad pokazuje znake egoizma: prvo misli na sebe, pa tek onda na druge. Ne voli laži i obmane.

Bik

Ona stoji čvrsto na zemlji. Voli sve što je postojano i opipljivo. Sanjarenje za nju predstavlja samo duševni odmor. Nikad se ne zadovoljava varljivim obećanjima, slatkim iluzijama i ne prepušta se fantazijama. U prijateljstvu je verna, ali odanost traži i od suprotne strane. Ako je neko izneveri, neće burno reagovati. Njene reakcije su lagane i manje vidljive, ali zato beskrajno duboke i obično trajne.

Ako se uveri da se neko prema njoj loše poneo ili da je povredio njenu dobronamernost, to mu nikad neće oprostiti. Veliko je zlopamtilo. Nije pristalica promena i preokreta, ni svega što može da poremeni ustaljeni tok njenog života. Poštuje principe, predrasude, koncizne ideje. Iako je njen karakter jak, postoje u njemu i neke slabosti. U načinu života pojavljuju se ponekad pasivnost i lenjost.

Beži od briga i problema, ne voli komplikacije. Ljubav igra veliku ulogu u njenom životu. Ona nije sinonim strasti, bura, razdiranja ili romantizma, već nežnosti i uživanja. Kod muškarca je privlači njegov fizički izgled. Šta se krije iza njegove spoljasnjosti manje je interesuje na početku. Kad upozna osobu koja joj se sviđa želi na svaki način da privuče pažnju.

Pre nego što se odluči na trajniju vezu, želi da bude sigurna da je pravi onaj, koji je pronašao pouzdani put do njenog srca. Ne vezujete se lako. Ljubav u njenom srcu sporo sazreva. Osećanja se postepeno razvijaju. Ne podnosi prisustvo druge žene, makar to bila i koleginica njenog partnera. Ume vešto da isplete mrežu oko njega da bi ga sačuvala. Ako otkrije neverstvo, spremna je da uzvrati na isti način.

Blizanci

Dinamičnost je najvažnija crta njenog karaktera. Beskrajno ceni slobodu i nezavisnost. Ne dozvoljava da joj bilo ko gospodari, niti nameće svoju volju. Veoma je inteligentna, ali ne i pronicljiva. O ljudima koji joj žele dobro ponekad pogrešno sudi, pa je u stanju i da ih uvredi.

Isto tako, pogrešno procenjuje namere onih koji joj ne žele dobro i to joj se sveti, iako toga nije svesna. Uposlu ume da pronađe najbolji način ka uspehu. Ambiciozna je, ali ne preterano. Kada radi želi da je ljudi cene, ali očekuje i materijalni efekat svog napretka. Nikad se neće prihvatiti posla koji joj ne donosi i materijalnu korist. Ali, novac troši lako.

Kao i u životu tako i u ljubavi, drži do svoje slobode. Čak i kada zavoli nekog, plaši se da se za njega previše ne veže. U ljubavi i braku je verna. Ako se razvede tog čoveka nikad neće zaboraviti. Nije ljubomorna i pristalica je savremenih običaja i navika. Prevaru može da oprosti. Ali, ume da bude potpuno isključiva. Više voli i raskid, nego da ostane sa onim koji je obmanuo. U ljubavi je izuzetno dinamična. Osećanja ne pokazuje javno.

Voli društvo i želi da se pokaže kao komunikativna osoba, koja ima širok krug poznanika. Zato nikako ne može da se složi sa partnerom koji nije dinamičan. U tom traganju za novim poznanicima neće uvek uspevati. Dešava se da je više sama, čak i dok je okružena društvom. Možda nikada neće do kraja shvatiti da je ponekad bolje imati malo odanih prijatelja, nego mnogo onih koji su neiskreni i dobro glume.

Rak

Ona je veoma osećajna, senzitivna i emotivna osoba. Ali, da bi se odbranila od sveta trudi se da sakrije svoja osećanja. Da bi bila srećna, ume da se zatvara u „svoj svet“, ograđen visokim zidovima. Taj njen skriveni svet je teško otkriti. U detinjstvu se osećala bezbednom u roditeljskom domu. Kasnije, pokušava da stvori „svoj svet“, u kome će vladati spokojstvo, mir i sigurnost.

Ona nije ni suviše borbena, ni suviše realna, ni suviše aktivna. Strah od nepoznatog je sputava da ide napred i da savlada prepreke. Zadovoljava se onakvom kakva jeste i ne želi mnogo da se menja. To bežanje od nepoznatog je potpuno razumljivo, jer se često sukobljava sa neprijatnostima, brigama i neizvesnošću. Njena osećajna priroda brzo reaguje na svaki vid agresivnog ponašanja. Kada se suoči sa ozbiljnim problemom, ume da se preobrazi u „ženu zmaja“ koja će se žrtvovati do kraja.

U životu ume da bude sanjalica, ali voli i da razmišlja. Ima jednu veliku manu: na nju se lako može uticati. Ako to ne mogu postići osobe koje joj nisu suviše bliske, onda to veoma lako uspevaju svi oni koje ona voli. Ljubav joj u životu znači sve. To je njena najvažnija potreba. Ljubav je za nju vezana sa pojmom izvora u toplom gnezdu.

Traži čoveka koji će joj pružiti oslonac i sigurnost, kao i beskrajnu nežnost. Ona je veoma osećajna priroda i vrlo romantična. Sanja o beskrajno romantičnoj ljubavi, o strasnim osećanjima dva srodna bića. Njenu glad i žeđ za idealnom ljubavlju je teško zadovoljiti. Kao i u svemu, i u ljubavi postoji razlika između lepih snova i stvarnosti. Upravo to je i najviše plaši.

Lav

Ona je jaka žena, koja se ne prepušta da je lako nose talasi sudbine. Njena vitalnost, volja i autoritet joj omogućavaju da bude žena koja dominira. Voli akciju i kretanje. Teško joj je da ostane na jednom mestu, da sanjari i ništa ne radi. Ne podnosi lenjost, čak ni kada se odmara. Ponos, a često i taština, igraju veliku ulogu u postizanju uspeha skoro po svaku cenu.

Predostrožna je i skoro ništa ne prepusta slučaju. Ima suviše visoko mišljenje o sebi da bi mogla da se zadovolji samo sa trenutnim stanjem. U odnosu prema drugima poštuje izvesna pravila ponašanja. „Mlaka“ i nedefinisana osećanja dovode je do očajanja. Njen karakter se teško prilagođava ljudima koji su uzdržani u osećanjima. Zato ne trpi ljude koji sede na dve stolice. Mada je iskrena, ponekad voli da se šali.

Njene male brige ume da prikaže velikim da bi privukla paznju drugih. Kod nje postoji još jedna kontradiktornost. Velikodušna je i srećna kad drugome može da učini radost. Međutim, ponekad je suvišeegocentrična, pa pre nego što pomisli na drugog, ona prvo misli na sebe.

Možda najveća vrlina koju poseduje je – vernost. Potrebno je da je neko ozbiljno prevari, pa da o njemu promeni mišljenje. Ima čvrst karakter. Zato ne podnosi da neko na nju utiče. U odnosima sa ljudima ne trpi kaprice, prenemaganja. Ako joj se muškarac sviđa, to mu otvoreno daje do znanja. Ako voli, potpuno se predaje osećanjima. Ne podnosi ništa nejasno i neodređeno u ljubavi.

Devica

Ona sve što se odigrava oko nje prima sa analitičkim pogledom. Ima veliku zadršku od svega što je diktiranoinstinktom. Prema drugim ljudima ne pokazuje spontanost, suvišno oduševljenje i žarku želju za prijateljstvom. Po prirodi je rezervisana i stidljiva.

Kada sretne muškarca koji joj se dopada i kome se ona dopada teško da će mu se odmah baciti u zagrljaj. Prvenstveno zato što i sama nije sigurna u svoja osećanja. Uvek će se pitati, da li je to prava ljubav ili samo prolazno osećanje. Da bi to razjasnila, stavljaće na probu najpre sebe, a zatim i osobu koja joj se dopada.

Ustručavanje da se potpuno preda osećanjima je izraz paničnog straha da ne počini grešku. Ona je privržena svojim navikama. Čini joj se da živi u udobnom gnezdu, koje je sama stvorila, pa se onda pažljivo pita neće li joj osoba koja je ušla u njen život razrušiti taj mirni kutak.

Jednog dana kad pobedi svoj strah sigurno je da će muškarcu koga je odabrala biti privržena do krajnosti. Ona je verna žena. U svemu je diskretna, obazriva. Mnogo veći značaj ima ono što je skriveno u njoj, nego ono što pokazuje.

Vaga

Nije odlučna i energična. U donošenju odluka okleva i nikako da pronađe pravo rešenje. Nije posebno ambiciozna i uvek je potreban neko kome će rado prepustiti deo obaveza. U svemu što preduzima želi da seunese, ali to joj ne polazi uvek za rukom. I onda kada joj se čini da prepreke nikako ne može da savlada, povlači se i miri sa sudbinom.

Ona želi da se dopada drugima, društvena je, voli da izlazi. U njoj postoje dve ličnosti: jedna koju pokazuje drugima, ponekad mirna i krotka, ponekad sušta suprotnost, naprasita i eksplozivna, druga je ona koju nikad ne pokazuje, koju retko ko može da otkrije i koju ljubomorno čuva. U strahu da je ne otkriju ona se prikazuje drugačijom, često stavlja na sebe masku ljubaznosti i osmeha.

Odličan je glumac, čak i prema najbližima. Ne voli burne scene i svađe, pa ipak, se često nađe u njima. Nije čak ni svesna da ih je sama svojim provokativnim ponašanjem izazvala. Osećajna je i strasna. Poseduje izuzetan šarm. Ljudi u njoj vide nešto ljupko, prijatno i tajanstveno.

Izuzetno je inteligentna. U izboru partnera mnoge Vage umeju da pogreše. Smatraju da partner treba da im bude glavni oslonac u životu, a dešava se da se vezuju za onog koji postaje pravi tiranin čim oseti njihovu slabost. Njima bi najviše odgovarao muškarac koji bi znao da ceni njihove kvalitete i koji im ne bi stalno prebacivao zbog nedostatka energije da podnosite teškoće. Njoj je potreban partner jakog karaktera, ali koji bi bio i izuzetno nežan i pažljiv. Nije sklona promenama u ljubavi.

Škorpija

Ona sigurno nije pasivna, mirna i krotka žena. Plahovite je i strasne prirode. U životu ništa ne radi napola. Ne voli neodlučnost. Razočaranja i neuspesi je duboko pogađaju. Kod nje u svemu dominira instinkt. Najbolje odluke diktirane su upravo njenom intuicijom. A njeni prvi utisci o ljudima i stvarima, su najčešće tačni i precizni.

Ne pravi taktičke ili psihološke greške. Izvesne žene traže mir, a kod Škorpija to nije slučaj. Njena osećanja suuzavreli orkan. Simpatija ili antipatija koju oseća odmah se primećuje. U ljubavi ne spada u kategoriju hladnih žena. Njene reakcije u ljubavi su nagle i neposredne.

Fizička ljubav za nju ima veliki značaj. Njena strast i snaga svrstavaju je u red žena koje imaju moć zavođenja. Mnoge žene rođene u znaku Škorpije iako nisu istaknute lepotice, fascinantno i magično deluju na muškarce. Moglo bi se pomisliti da je ljubav za nju samo igra, ali to nije istina. Veoma je senzibilna.

Spremna je da se preda do kraja, a njen izabranik postaje centar njenog življenja. I onda kada se uda, ona nije uplovila u mirne vode. Voli akciju, kretanje, obnavljanje. Ljubav za nju nije samo strast, nego i večna borba sa žvotnim izazovima. U životu podsvesno želi da dominira ljudima, događajima ili stvarima. Ni njen izabranik to ne može da izbegne. Uvek će želeti na neki način da mu nametnete svoju volju.

Strelac

Njen karakter se ispoljava u dva pravca. Prvi je vodi ka mirnom životu, a druga strana njenog karaktera je sasvim drugačija. Ona je smela, nezavisna, želi da prekorači ustaljene barijere, upušta se u rizike. Vrlo je ambiciozna. Nije ravnodušna ni prema čemu što bi moglo da uveća njen ugled. Ima istančano osećanje za sveživotne vrednosti, a ne voli zbrku i anarhiju.

Njen temperament je ishitren, naprasit, neobuzdan i on je uvek gura napred. Ta vitalnost, koju njena okolina teško može da shvati, mora uvek da se iskaže. Iako joj se ponekad javlja želja da bude sama, ona voli da bude u društvu. Mržnju ne može da podnese.

Njena prirodna veselost i smisao za humor igraju ogromnu ulogu u odnosima prema ljudima. Ona je otvorena, lojalna. U ljubavi, prva želja joj je da sretnete muškarca koji će joj se diviti i koga će moći da predstavi prijateljima bez imalo ustručavanja.

Prezire osrednje vrednosti i zato se u ljubavi ne zadovoljava bilo kim. Za nju ljubav znači divljenje i njen izabranik mora biti čovek jakog karaktera. Ne voli ljude koji stidljivo iskazuju osećanja. Čovek njenog života mora otvoreno da iskaze svoju ljubav i da je na svaki način dokaže. Da li je ljubomorna? Ne mnogo. Ipak,prevaru neće nikada oprostiti.

Jarac

Njen odnos prema životu je realan. Voli postojanost. Ceni samo one ljude koji imaju izvesnih vrednosti u skladu sa njenim shvatanjima. U životu ne voli da gubi vreme na neozbiljne ili nevredne situacije. Prezire dokone razgovore. Realista je. Ume tačno da proceni sled pojedinih događaja i sjajan je organizator.

U poslu, kao i u životu, ne želi da na svaki način privuče pažnju drugih. Radi diskretno i vredno kao mrav.Samoća je njeno utočište. Sama odlučuje da na neki način živi po strani. Ne bi se moglo reći da je veliki optimista, a život je za nju nešto veoma ozbiljno. Od njega ne očekuje mnogo radosti, ne veruje ni u kakva čuda. Kada dobije neku satisfakciju, ne prima je kao obavezu već kao pravi poklon.

Nju nije lako osvojiti. Kod nje ljubav ne može naići kao grom iz vedra neba. Ženski Jarci retko doživljavaju velike ljubavi. Kada voli ili bolje rečeno, kada odluči da to prizna, to se obično događa posle dugog poznanstva sa nekim muškarcem. Ljubav se kod nje sporo rađa.

Kada se odluči da se za nekoga veže, to je za ceo život. Ni vreme ni dugi rastanci, ne mogu poremetiti njenu ljubav. Njen partner mora biti do maksimuma strpljiv. Ipak, trebalo bi da se zna da mnoge pripadnice ovog znaka ostaju do kraja života neudate. A one koje se udaju, često to čine u zrelim godinama, više po nalogu razuma, nego po zanosu srca.

Vodolija

Iza njenog ponekad ironičnog stava, krije se nesigurnost i nedovoljno samopouzdanje. Ona živi u svom svetu snova i nema hrabrosti da se sukobi sa potpunom istinom. Njena shvatanja o svetu su idealistička. Na nju se može uticati. Svesna je toga, brani se, stavlja na sebe masku ironičnosti, a ponekad i cinizma.

Posedujete širinu duha. Svakog čoveka pomno analizira, trudi se da ga dobro razume. To ne čini iz puke radoznalosti, već iz želje da se približi ljudima. Nije mnogo preduzimljiva, ali u poslu lako napreduje. Veoma je osetljiva.

Voli promene i putovanja, ali zbog neodlučnosti retko ostvaruje te želje.

Veoma je zavodljiva i privlači pažnju muškaraca. Dugo bira, ali kada se jednom uplete u mreže ljubavi to je za ceo život. U ljubavi je velikodušna. Voljenoj osobi ce pokloniti sva svoja osećanja. Muškarca tiranina ne može da podnese. Njoj je potreban čovek jačeg karaktera i veći realista od nje same. Ne voli laž i izveštačene ljude.

Ribe

Njen karakter je pun suprotnosti. Možda toga nije ni dovoljno svesna, ali za većinu je ona čudna i neuhvatljiva osoba. Često menja raspoloženje. Nalazi zadovoljstvo da bude obavijena nekom vrstom magle i ne dozvoljava da se ona potpuno razgrne. Njena sklonost ka sanjarenju i nedefinisanim situacijama navodi na pomisao da je ponekad preterano „fantazmična“, lišena svakog smisla za realnost.

Gruba reč, kritika, zloba, mogu je raniti do grčevitog emotivnog bola. Nema snage da se bori, ni da uklanja prepreke na životnom putu, pušta da je drugi vode. Ipak, nije lisena svake inicijative. Ako naiđe na iskrenu podršku, ona će hrabro ići napred. Nepopravljivi je idealista i maštar. Voli ili bi volela da se žrtvuje za nešto veliko da bi ostvarila svoj ideal.

Prema drugima je tolerantna do krajnosti. Veoma je intuitivna. Njena ličnost je kompleksna. Ljubav je zbunjuje od prvog trenutka. Ako oseti naklonost prema nekome, nije sigurna u samu sebe, pa je stoga i ne otkriva. Često strepi da će biti prevarena, odbačena i napuštena. A patnju, misli, da ne može da podnese. Ona uvek balansira između želje i uzdržljivosti i ta ravnoteža je uljuljkuje.

Čovek koji se njoj dopadne mora se čuvati reči koje bi mogle da je povrede. U ljubavi traži nežnost, takt i tajanstvenost. Njoj su snovi zaista potrebni. Njen život u snovima neće ništa smetati realnom životu sa voljenom osobom. Ipak, ljubav koja će nju vezati za jednog čoveka neće biti nimalo jednostavna. Njena osećanja će uvek biti puna vrtloga.