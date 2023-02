Najgore kombinacije: Ovi horoskopski znakovi nikako se ne slažu

Jeste li ikad primetili da se s nekim ljudima nikako ne možete slagati ili da vam veze pucaju, a ne znate zašto? Razlog se možda krije u zvezdama.

Naime, neki horoskopski znakovi ni malo ne odgovaraju međusobno, ali postoje načini kako da prevladaju taj problem, prenosi Metro.

Ovan i Devica

Ovnovi su vatreni znak, moćni su, haotični i važna im je fizička privlačnost, dok su Device zemljane, skromne, popustljive, precizne, organiziram i razumne. Ovnovi imaju naviku da često povrede Device svojim nepromišljenim rečima i jakom energijom, a Devica će izluditi Ovna svojom zajedljivošću, oprezom i kritičnošću. Ali, kako prevladati ovaj sukob? Ova dva horoskopska znaka, zapravo, mogu da unesu u život jedno drugome ono što im kosmički nedostaje. Ako postoji privlačnost, onda to može funkcionisati, sve dok otvoreno priznaju i prihvaćaju da su različiti. Takođe, moraju iskoristiti prednosti koje im suprotni znak nudi.

Bik i Vodolija

Zemaljska strast Bika susreće se s prozračnom nonšalantnošću Vodolije, i još k tome, oba znaka karakteriše tvrdoglavost. Bik i Vodolija mogu da razbesne jedno drugo do tačke bez povratka. Nijedan se od ovih znakova ne želi da se predomisli, napravi kompromis i prizna da nije u pravu. Bik voli da bude intiman i provodi vreme zajedno, dok je Vodoliji potreban prostor. Bik želi da ostane kod kuće, Vodolija mora da izađe. Bik voli sigurnost i rutinu, Vodolija žudi za avanturom i spontanom akcijom. Velike su ovo razlike, ali postoji način kako ih nadići – ako oba znaka dobiju dopuštenje da imaju sopstveni deo teritorije i slobodu da rade svoje stvari potpuno na svoj način (bez osuđivanja ili uplitanja onog drugog), tada mogu mirno da žive zajedno, pod uslovom da dele neke zajedničke temelje i interese.

Blizanci i Ribe

Pametan i oštar Blizanac može dovesti osetljivu Ribu do ivice suza. Zapravo, ponekad uživaju u „mučenju“ ekstremno osetljivih Riba. Ovaj spoj može dobro započeti jer su oba znaka kreativna, razigrana, promenjiva, za zabavu, društvena i smešna. Ali, s vremenom, Ribe žude za više pažnje, razumevanja, simpatije i brige – što Blizancima obično nije važno. Blizancima smeta što ih se guši i smatra odgovornima za tuđe emocionalno stanje, sve im je to previše neprijatno. Ova dva znaka mogu biti odlični prijatelji, ali za životno partnerstvo moraće malo više da se potrude. Stariji, emocionalno zreliji i saosećajniji Blizanci mogu da cene duboku ljubavnu prirodu Riba i to je možda mesto gde ovaj spoj najbolje funkcioniše – kasnije u životu, kada su oboje malo više pogođeni okolnostima. U tom trenutku, Ribe verovatno uživaju u tome što imaju partnera koji se ne oslanja na njih tako snažno kao drugi.

Rak i Strelac

Ova kombinacija može se pojaviti prilično često jer su oba znaka vrlo seksualna, koketna i vole da budu zaljubljeni. Dakle, fizički, ova kombinacija može biti čudesna. Emocionalno, može biti katastrofalna. Rak je posesivan, ljubomoran, tajnovit i intenzivno strastven u ljubavi. Strelac je bezbrižan, odlučno neovisan, transparentan (zapravo, možda i previše, kažu što god im je na umu bez obzira na posledice) te skloni lutanju i koketiranju s drugima. Kako naći zajednički jezik? Ako je seksualna hemija dovoljno intenzivna, onda to može biti rešenje koji drži ovu zajednicu na okupu i sprečava prepirke i nesporazume. Seksualno isceljenje ovde može učiniti čuda. Na kraju, s vremenom, svaki će znak prihvatiti (čak i ako zapravo ne razume) prirodu onog drugog.

Lav i Jarac

Dva vrlo ponosna, ambiciozna, takmičarska znaka koji bi potencijalno međusobno boriti za mesto ‘alfe’ u vezi i potpuno zaboraviti na međusobno podržavanje i zajednički rad te podržavanje partnera. Lav je otvoreniji od Jarca te će u ovom njihovom takmičenju verovatno pobediti, ali tada će se Jarac potajno osećati besno i kovati osvetu, a Lav je previše lakoveran da bi to video. Postoji način kako rešiti njihove razmirice – potrebno je da deluju kao ‘moćan par’, ali u kojem će svako zauzeti svoje odvojeno područje koja se ne preklapaju ni sukobljavaju. Ovakav tip zajednice može biti uspešan jer će tako svaki od partnera ‘carovati’ svojim područjem.

Vaga i Škorpija

Veza ova dva znaka ima veliki početni potencijal budući da su oba znaka strastvena, seksualna i zaljubljena u ljubavni život, ali kada karakter počne da igra veću ulogu kao pokretačka snaga, stvari mogu da se sruše. Vaga voli ljude, diplomata je i koketira. Škorpija će biti zaprepašćena njihovim lakim šarmom, površnim čavrljanjem, sklonostima menjanju oblika i čak bi sve to mogla da shvati kao nelojalnost i odbacivanje. Škorpija želi da bude obožavana, ako im se učini da njihov partner obožava i druge ljude, može doći do problema u vezi. Vaga u takvoj situaciji neće moći da umiri ljutu Škorpiju te mogu da uslede ružne scene. Ali, ako ovde postoji prava ljubav i potpuna zaljubljenost, onda ovo može da uspe. Ako je Vaga toliko zaljubljena u svog partnera Škorpiju da uobičajeno flertovanje i zabavljanje nestane, onda ovo može biti vrlo romantična ljubav.

(Ana Hajduk, Večernji list)

